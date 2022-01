Huitfeldt: – Har stilt harde krav

Utenriksminister Anniken Huithfeldt sier at det har blitt stilt tøffe krav til Taliban under samtalene i Oslo.

Saken oppdateres!

Talibans besøk til Norge har skapt sterke reaksjoner fra flere hold. I tre dager har en delegasjon møtt representanter fra USA, EU og Norge på Soria Moria.

– Denne dialogen er en start. Jeg håper den vil fortsette. Samtalene er viktig, siden situasjonen er svært alvorlig. Møtet mellom Henrik Thune og Taliban beskriver han som direkte i tonen, og han hadde med tydelige krav, sier Huithfeldt.

Kravene som er stilt handler blant annet om utdanning for jenter, at skolene må åpne for dem over tolv år, humanitær tilgang, menneskerettigheter og et mer inkluderende styresett.

– Møtene i Oslo er for første gang etter maktovertakelsen i fjor ser vi at Taliban har godtatt å ha en grundig politisk diskusjon med kvinnelige aktivister og meningsbærere.

Tirsdag kveld stilte utenriksminister Anniken Huithfeldt i Debatten på NRK for å kommentere besøket.

– Så kommer også Taliban med en del bilder ut, og de prøver selvfølgelig å spinne dette som et PR-stunt for dem. Vi har ikke noe særlig tro på at det fører fram.

Den norske utenriksministeren mener de tre møtedagene i Oslo vil føre til at Taliban stilles strengere krav til, både i hjemlandet og det internasjonale samfunnet.

– Jeg mener det de har fått til, er å vise for hele det internasjonale samfunnet at de ikke bare kan komme på et møte og love noe. De må også gjennomføre det de sier i praksis, sier hun til statskanalen.