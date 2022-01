Det blir dyrere å være syk i år

Fra første januar økte egenandelen. Du må betale 451 kroner mer før du får frikort.

Økningen av egenandelstaket skaper større helseforskjeller og rammer sosialt skeivt.

Dyrere helsehjelp rimer dårlig med regjeringas uttalte mål om at det skal være vanlige folks tur, og å bekjempe ulikhet.

En økning av egenandelstaket er nettopp et skritt mot større forskjeller.

For dem som i størst grad bruker frikortet er nettopp dem som disse hundrelappene betyr mest for.

Det blir ikke en regjering for vanlige folk, bare de sier det mange nok ganger.

Dyrere helsehjelp merkes i hverdagen, mens politikerfraser forblir kun det. Regjeringa kunne valgt å øke skatten for de med millioninntekter og milliardformuer, i stedet for å sende regninga til folk som er syke.

Det er en sammenheng mellom økonomi og helse.

Betale mer

Folkehelserapporten fra 2018 viser tydelig at Forskjells-Norge ikke bare handler om lommeboka – de økonomiske forskjellene på folk i Norge gjenspeiles i helse.

De med lang utdanning og god økonomi gjennomgående lever lenger og har mindre helseproblemer enn grupper med lavere utdanningsnivå og dårligere økonomi.

Det betyr at folk som har dårlig helse og større behov for legetjenester, fysioterapi, medisiner og transport til behandling må betale mer for å nå frikortgrensa.

Kjerkol

Til tross for det øker regjeringa frikortsgrensa fra 2460 til 2921 kroner. Vi vet at dårlig helse og dårlig økonomi henger sammen.

Vi vet at pandemien har gjort de økonomiske forskjellene mellom oss større. Livskvalitetundersøkelsen fra SSB viser at flere er mindre fornøyd med helsen sin.

Likevel blir helse dyrere.

Jeg har lyst til å gjenta et sitat fra, da Solberg-regjeringens forslag om økningen i egenandelstaket for frikort kom på bordet i fjor: «Det blir feil å påføre økte utgifter for sykdom midt under en pandemi.»

Det er som om jeg skulle sagt det selv, men det kom ikke fra meg. Det kom fra Ingvil Kjerkol, før hun ble helseminister.

Hun karakteriserte økningen i egenandelstaket som fryktelig usosialt og som høyrepolitikk.

Rammer treffsikkert

Men nå øker altså egenandelstaket med hele 451 kroner, midt under en pandemi, med Arbeiderpartiet ved roret.

I et samfunn med store forskjeller, der det er både er forskjeller i økonomi og forskjeller i helse, betyr dyrere helsehjelp at den uretten som var der fra før, forsterkes.

Vi ønsker oss et samfunn der alle har lik tilgang til likeverdige helsetjenester, uavhengig av økonomi.

Jeg tror vanlige folk, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier at regjeringa skal være til for, er helt enig i det.

Økningen av egenandelstaket rammer treffsikkert dem som allerede har minst.

Det er høyrepolitikk vi hadde forventet at ble luket ut av et rødgrønt statsbudsjett.

For med en ny regjering forventer vi også ny politikk.

En politikk som minsker forskjellene.

