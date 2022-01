Politimann døde av skuddskader

Sist helg ble to politibetjenter skutt etter at de rykket ut til meldinger om husbråk i Harlem i New York.

Politibetjenten Jason Rivera (22) døde av skadene fredag kveld.

Tirsdag opplyser politiet i New York at også den andre politibetjent, Wilbert Mora (27), døde av skuddskadene.

– Det er med stor sorg at jeg kunngjør at politibetjent Wilbert Mora har gått bort, tvitrer NYPD-sjef Keechant Sewell tirsdag.

27-åringen døde på et sykehus på Manhattan fire dager, etter at han og makkeren Jason Rivera ble skutt da de rykket ut til meldinger om husbråk i Harlem.

ÅSTED: I denne gaten i Harlem ble de to politibetjentene ble skutt. Foto: Jennifer Peltz/ AP

De to politibetjentene ble skutt under et bakholdsangrep da de rykket ut til meldinger om husbråk.

En kvinne opplyste at hun trengte hjelp med sin voksne sønn.

Mora og Rivera ble skutt av en mann da de kom til leiligheten, opplyser myndighetene.

En tredje politibetjent skjøt den 47 år gamle gjerningsmannen, som døde mandag.

Moren hans har fortalt at hun prøvde å få sønnen til å søke hjelp for psykiske helseproblemer, og at hun ikke visste at han ville ty til vold mot politiet.