Regjeringen har glemt at privat næringsliv består av mer enn bønder

Mens regjeringen sleper beina etter seg sitter små bedrifter og frivilligheten igjen med store strømregninger.

Høyre etterlyste en løsning for disse allerede i desember uten å få svar.

Tirsdag denne uken kom omsider nyheten om at regjeringen vil innføre en ordning for frivilligheten, mens små bedrifter ikke er nevnt med et eneste ord.

Det som er litt snodig er at de har funnet en løsning for bøndene og veksthusene, og det er bra.

Men det ser ut til at det er nødvendig å minne regjeringen om at privat næringsliv består av mer enn bare bønder.

Større industribedrifter har stort sett lange kraftkontrakter og blir derfor ikke så påvirket av at strømprisene svinger.

Mange mindre bedrifter derimot har ikke denne muligheten. For noen utgjør også strømregningen en stor del av utgiftene deres.

De siste dagene har derfor Høyre jobbet med en egen søknadsbasert kompensasjonsordning for både frivilligheten og mindre bedrifter.

Selv om regjeringen endelig sier det kommer penger til frivilligheten så er det uklart for oss når Stortinget får dette til behandling.

Løpende bånd

Vi har ikke råd til å vente lengre og har derfor lagt frem forslaget vårt. I motsetning til regjeringens forslag så vil det bidra til at mindre bedrifter også får hjelp til å håndtere de krevende strømregningene som kommer på løpende bånd.

Høyres forslag skal gjelde i områder som nå har høye strømpriser, og for kommuner som ikke har inntekter fra kraftproduksjon eller eierskap i kraftselskap.

Vi forventer at disse kommunene med så store ekstrainntekter selv hjelper både små bedrifter og frivilligheten gitt de store beløpene vi vet at de kommer til å tjene på de høye strømprisene i løpet av året.

Også skal staten stille opp for de kommunene som ikke håver inn store ekstrainntekter på dette.

Det er ikke uten grunn at vi også har etterlyst ordninger for frivilligheten. Kanskje spesielt idrettslagene rammes hardt av de høye prisene.

Mange har ansvaret for store haller og andre idrettsanlegg som krever mye strøm.

Konsekvensene av mørklagte haller er store for barn og unge som kan miste verdifulle fritidsaktiviteter i en tid hvor de allerede har gått glipp av både undervisning og sosiale aktiviteter sammen med vennene sine.

Muligheten til å drive med idrettsaktiviteter er for mange et lyspunkt i en ellers fortsatt annerledes hverdag.

Da kan vi ikke risikere at idrettslagene enten må skru opp prisene som kan stenge ute en del barn fra å delta, eller at noen i verste fall må stenge ned fordi de rett og slett ikke har råd til å holde åpent.

Regjeringen har vært kronisk bakpå med strømstøtte til både husholdninger, frivillighet og små bedrifter.

Når de nå har levert ordninger for folk og for frivilligheten så forventer vi at de også stiller opp for småbedriftene der strømprisene nå er eksepsjonelt høye.

