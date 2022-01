McGrath i tårer – tok sensasjonell pallplass

Unggutten kjørte råsterkt inn til en sjuendeplass fra startnummer 34 i første omgang.

I finaleomgangen ble han den første til å snike seg inn foran Manuel Feller. Østerrikeren hadde gjort enorme byks fra 28. plass.

Da Giuliano Razzoli, på andreplass før finaleomgangen, kjørte ut, var pallplasseringen et faktum. Da presset gledestårene seg frem hos McGrath.

Så hektet den svenske lederen av rennet, Kristoffer Jakobsen, i en av de første portene. Det sendte McGrath opp på andreplass.

Faktisk var han bare tre hundredeler bak vinneren, tyske Linus Strasser.

21-åringen har hatt mye trøbbel det siste året. Store deler av forrige sesong røk da unggutten måtte operere et ødelagt leddbånd. På trening på nyttårsaften pådro han seg et brudd i tommelen, og måtte gjennom enda en operasjon, men kom seg tilbake etter bare et par uker.

Fem nordmenn tok seg til finaleomgangen i Schladming.

Lucas Braathen lå best an på en delt tredjeplass. 21-åringen sviktet imidlertid i andre omgang, og falt helt ned til en tolvteplass.

Henrik Kristoffersen ble nest beste nordmann. Rælingen-kjøreren tapte mye tid i målhenget i første omgang. Han tok seg til skulderen idet han kjørte i mål. I finaleomgangen kjørte han seg opp til fjerdeplass, bare tre hundredeler bak pallen.

Sebastian Foss-Solevåg kom på sjetteplass, også han svært nær pallen. 30-åringen var bare seks hundredeler bak Feller på tredjeplass.

Timon Haugan kom på 14. plass.

