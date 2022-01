Hva blir det neste de kommer for?

Det til tross for at vi vet at det er ufarlig for de aller fleste av oss å bli utsatt for passiv røyking utendørs og at antallet røykere er historisk lavt: bare 8% av nordmenn røyker daglig.

Dette er å skyte spurv med kanon. Røykerne føler seg stigmatisert, og en forsker i FHI sier at dette forslaget fra helsedepartement kan få motsatt effekt.

Det å stigmatisere dem ytterligere kan fremprovosere trassadferd.

Det er bare å tenke over hvordan du selv reagerer når noen forteller deg hva du overhodet ikke får lov til – det er fristende å gjøre det stikk motsatte.

Hva blir det neste?

Om få år er det etter alt å dømme ikke flere røykere igjen.

I aldersgruppen 16-24 røyker 1% daglig. Da kan vi bare lure på hva det neste som skal stigmatiseres og forbys.

Blir det gatekjøkken-mat? Hva med snusen? Skal de bli kvitt Mc-Donaldsmat?

Eller er det fredagspilsen? Vi vet alle at både fast food, tobakk og alkohol er dårlig for oss, men det betyr ikke at det er opp til Helsedirektoratet å nekte oss å bruke disse produktene.

Ekte frihet er også friheten til å ta dårlige valg. Med litt glimt i øyet kan jeg si: Det tror jeg ikke «helsetaliban» (altså alle de som tror de vet bedre enn deg om egen helse) er enig i.

Derfor er det vel bare å sette seg ned i godstolen, finne frem popcornet og se på det neste «halvgærne» forslaget fra helsetaliban-gjengen.

Snus redder liv

Snus er 95-99% mindre skadelig enn sigaretter og 90% mindre skadelig enn annen røykfri tobakk.

I 2017 var det null dødsfall knyttet til snus på verdensbasis, ifølge Global Burden of Diesase.

Røyking dreper seks millioner. Likevel ønsker mange av partiene og helsemyndighetene å regulere snus enda strengere.

Selv om det er stadig færre som bruker sigaretter, skal vi være varsomme hver gang helsetaliban tyr til forbudslinjen, for når de først har fått lillefingeren tar de hele armen.

Vi må sette grenser for hva denne gjengen skal få regulere og forby, selv om noe ikke er bra for oss.

En god tobakkspolitikk er forankret i fakta, ikke i følelser.

Det handler faktisk om at du er sjefen i ditt eget liv.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no