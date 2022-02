Hunden Aron levde syv år uten nok oksygen

Stine Aukan var klar over at hunden hennes hadde helseplager, men ante ikke hvor galt det faktisk var.

Se hele episoden om «Syke rasehunder» på TV 2 Play.

ARON OG EIER STINE: Aron er syv år gammel og veldig glad i lekekrokodillen sin. Foto: Ingrid Nordheim

– Det har vært mange turer hos dyrlegen, 2021 startet med øyeoperasjon, og han har problemer med ryggen og må gå på medisiner, forteller Stine.

I fjor la hun ut 50.000 kroner for behandlinger. Likevel får Stine seg en overraskelse når en ny veterinær vurderer Aron.

Stine overtok den franske bulldoggen fra noen andre:

– Jeg er opptatt av dyrevelferd og ville aldri ha kjøpt en fransk bulldog valp, fordi den har så mye helseproblemer.

Stine har gjort alt hun kan for å tilrettelegge for at syv år gamle Aron skal ha det best mulig. Hun vasker hudfoldene i ansiktet daglig og har matet han for hånd fordi han lett setter maten i halsen. På sommeren har hun gått tur med Aron på nettene.

– Jeg har ikke hatt sjans til å ha han ute på sommeren, for han får ikke puste i varmen. Han legger seg ned, går to meter og legger seg ned. Det er jo fare at han kan dø av overoppheting.

Aron brekker seg lett når han anstrenger seg, og lager høye snorkelyder når han blir giret eller stresset.

Hør lydene i videoen øverst.

Grå tunge

Stine ønsker å fortelle om hvor krevende livet med en hund som Aron er, men visste ikke selv hvor dårlig hunden hennes hadde det.

Som del av episoden «Syke rasehunder» på TV 2 hjelper deg, reiser Stine og Aron til Europeisk ekspert i smådyrkirurgi, Tonje Trinterud, ved AniCura Jeløy Dyresykehus i Moss for en konsultasjon.

Hos kirurgen får Stine vite at Aron sin tunge er grå, og at årsaken er at han ikke får i seg nok oksygen når han puster. Neseborene hans er også trangere enn de burde være. Han trenger en operasjon.

Se den enorme forandringen før og etter operasjonen i videoen øverst i saken.

Hunden på syv år har trolig gått rundt med for lite oksygen hele livet sitt.

– Jeg blir veldig tankefull, jeg er opptatt av god dyrevelferd. Er det dyremishandling å holde han i livet?, undrer Stine.

Hun lurer veldig på hvorfor ikke behovet for en operasjon har blitt avdekket tidligere.

– Jeg har hatt med meg Aron veldig mye til veterinærer og han har alltid pustet slik, forteller hun.

– Vet ikke at hunden har et problem

Tonje Trinterud har mye erfaring med hunder som har flatt ansikt.

– Det er gjort veldig mye forskning på disse hundene, i England har man begynt å kartlegge disse pusteproblemene. Og funnet ut at 60 prosent av eiere som har hunder som puster dårlig ikke vet at hunden har et problem, sier Trinterud.

Veterinæren viser et røntgenbilde av den franske bulldoggen.

– Hodeskallen er nærmest firkantet, han har faktisk ikke nese i det hele tatt, den går nesten innover, det er ikke så veldig god åpning her, sier kirurgen og peker på luftveiene.

Trinterud forteller at dette er typisk for rasen.

RØNTGEN: Arons ansikt er nesten helt flatt. Foto: Ingrid Nordheim

På spørsmål om hva hun tenker om at folk kjøper hunderasen, sier hun:

– Jeg tror ikke de vet hva de kjøper, for å være helt ærlig, jeg tror de ser en søt liten hund. Jeg tror ikke folk er klar over helseproblemene de kommer med, de er jo ikke friske hunder, de har mye helseplager på grunn av anatomien sin.

Tungen blir rosa

Når Aron får tilført oksygen før operasjonen, blir tungen hans rosa, og kirurgen kommenterer at Aron får nok oksygen for første gang i sitt liv.

– Det er jo helt forferdelig at de ikke får puste. Vi ser det hele tiden, de må ha det veldig vondt. Det er jo en grunn til at mange av de hundene er trøtte, med konstant oksygenmangel. Vi gjør det vi kan for å hjelpe dem, sier Trinterud.

Operasjon til 90.000

Stines forsikring dekker ikke kostnaden for denne operasjonen, men Stine får likevel hjelp til å betale de høye utgiftene. Dyrebeskyttelsen Norge betaler regningen fordi de ønsker å belyse helseproblemene til hunder med flatt ansikt.

På grunn av komplikasjoner og at Stine og Aron bor et stykke unna dyresykehuset, ble oppholdet lenger enn planlagt. Kostnadene landet på rundt 90.000 kroner.

PÅ TUR: Aron liker best å gå tur når det ikke er varmt. Foto: Ingrid Nordheim

– Dette er ikke uvanlig, forteller Trinterud.

Hun understreker at Jeløy Dyresykehus er døgnbemannet og kan tilby Aron kontinuerlig tilsyn og behandling. Dyresykehuset holdt hele veien Stine oppdatert om hvordan Aron hadde det.

Stine er veldig glad for at Dyrebeskyttelsen kunne ta regningen, uten det måtte hun ha tatt opp lån, eller startet en spleis.

Manglet informasjon på nettsidene

Aron er kjøpt av en oppdretter registrert i Norsk Kennel Klub (NKK), og på nettsidene til NKK kan en lese seg opp på hunderasen, og hva som er verdt å tenke på før en kjøper en fransk bulldog. Blant annet står det:

«Verdt å tenke på, rasen er liten og livlig, som egner seg godt som selskapshund»

– Jeg reagerer på at det står ingenting om at rasen kan ha mange helseproblemer og kan ha problemer med pusten, for det er jo virkelig noe som er verdt å tenke på, sier Stine.

– Det er noe som koster masse penger og som må komme fra egen lomme, så jeg synes det er veldig spesielt at det ikke nevnes.

– Også mange friske hunder i rasen

Aron er solgt av en NKK-oppdretter. Avdelingsleder for helse og registrering i Norsk Kennel Klubb, Nina Brogeland Laache, svarer slik på spørsmål om hva hun tenker om at mange bulldogger har det som Aron:

Fakta om BOAS: BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute). Kilde: nkk.no

– Først og fremst syns vi det er alvorlig og vanskelig for Aron, vi er kjent med at rasen har de utfordringene. Samtidig er det også veldig mange friske hunder, og vi er opptatt av å øke denne andelen. Derfor har vi innført BOAS-gradering, et screening-program for engelsk og fransk bulldog.

Det var en slik BOAS-gradering som ble gjort på Aron.

Det er Universitetet i Cambridge som har forsket frem en måte å gradere hundene på, sånn skal de syke hundene kunne bli oppdaget, registrert og tatt ut av avl.

Dyrebeskyttelsen vant rettssak: Avl på hunderaser med flatt ansikt er omstridt. Dyrebeskyttelsen Norge vant nylig frem i Oslo Tingrett i en sak mot Norsk Kennel Klub , Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb, og seks oppdrettere av hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel. «En enstemmig dom konkluderer med at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i Norge i dag.» skriver Dyrebeskyttelsen på sine nettsider.

– Dette systemet er utviklet av de fremste ekspertene på BOAS i verden, og noe vi har tatt i bruk etter at vi tok kontakt med ekspertene. Dette er den anbefalte måten å bedre helsa til rasen på per i dag, sier Laache.

– Vårt budskap er at avl skal bidra til at man får sunne og funksjonsfriske hunder, og det er helt åpenbart at Aron ikke er en funksjonsfrisk hund, sier Laache.

NKK ønsker å forbedre situasjonen for rasen ved å ha systematisk avl, helsekrav og tiltak.

NKK sier også at det var en glipp at det ikke stod informasjon om helseproblemene til fransk bulldog på deres nettsider, og at de endret dette så fort de ble gjort oppmerksom på det av TV 2 hjelper deg.

– For engelsk bulldog og mops har det ligget ute informasjon. Nå ligger det også informasjon om de utfordringene fransk bulldog har, sier Laache.

NKK mener det er nok friske hunder til at folk kan kjøpe disse hunderasene og mener helsen vil bli bedre ved et systematisk avlsarbeid.

– Dyrevelferd er veldig viktig for NKK, sier Laache.

Oppdretteren som har avlet frem Aron sier at de ikke lenger driver med avl på fransk bulldog. Jan Inge Tømmerås skriver på e-post:

«Vi ble svært overrasket over at noen av valpene vi har oppdrettet har store pusteproblem. Vi har ikke fått slike tilbakemeldinger fra våre valpekjøpere. At «Aron» har hatt problem med pusten var ukjent for oss og det er beklagelig.

Den tiden vi avlet på fransk bulldog var vi svært oppmerksom på at rasen kunne ha pusteproblem, vi hadde derfor ingen avlsdyr med pusteproblem. Vi fulgte alltid NKK etiske retningslinjer for hundeavl.»

Nytt liv for Aron

Etter operasjonen springer Aron fort av gårde på tur.

– Han spiser selv og lager knapt en lyd når han sover, forteller Stine.

Hun er spent på hvordan det blir for Aron til sommeren, og sier hun merker at Aron er en mer lykkelig hund nå.

Hun skulle ønske at hun visste om alvorligheten av plagene til Aron tidligere og håper nå at veterinærer lærer seg mer om BOAS.