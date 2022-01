Håndballgutta raknet – semifinalen glapp

Sverige - Norge 24-23 (9-14)

De norske håndballgutta ledet med fem mål til pause mot Sverige og var på vei mot EM-semifinale tirsdag kveld, men i andre omgang raknet Norge.

Sverige knep 24-23-seieren og semifinale etter at Valter Chrintz avgjorde på straffekast med 15 sekunder igjen av kampen.

– Jeg er skuffet, lei meg. Vi har kampen, har momentet og alt sammen, men så går det i stå i andre omgang. Vi sliter med å score mål, rett og slett, sier Sander Sagosen til TV 2.

– Vi kommer til fine sjanser, men de får redninger. Da blir vi jagende og skal prøve å finne opp kruttet på nytt istedenfor å være lojale mot det. Da blir vi nølende, mener stjernespilleren.

Norge var foran med fire mål og spilte for en femmålsledelse med bare seks minutter igjen av kampen.

– Vi har hele kampen, har alt sammen og skal egentlig bare kule an' i land, og så begynner vi å brenne, brenne og brenne, sier Sagosen.

Glenn Solberg og Sverige kunne juble for semifinale da Sander Sagosens skudd i siste sekund gikk over mål. I semifinalen i Budapest venter Danmark eller Frankrike for Sverige.

– Jeg er ganske tom for både ord og følelser. Jeg klarer ikke helt å finne ut hva jeg tenker. Det er jævlig kjipt, sier Vetle Eck Aga til TV 2.

– Vi har det ganske dritt, egentlig. Hele gjengen. Det er fryktelig, fryktelig kjedelig. Jeg synes egentlig at vi er bedre enn Sverige, men vi gir dem seieren, mener Torbjørn Bergerud til TV 2.

– Det føles som vi bare kaster det vekk, egentlig. Å lede med fem mål og tape er katastrofe. Vi gjør tekniske feil og begynner å tvile i angrepsspillet. Det er trist å se på. Det gjør veldig, veldig vondt, sier Magnus Gullerud.

Spania tar seg videre til semifinale som vinner av gruppen i hovedrunden.

EM er ikke over for Norge, som også reiser til Budapest for å spille kamp om femteplassen mot Frankrike eller Island fredag ettermiddag.

Sæverås herjet i målet

Det var en intens start på kampen, der Norge hadde tre tominuttere i løpet av første halvdel av omgangen, men uten at svenskene klarte å utnytte det.

I andre halvdel av første omgang skaffet Norge seg et forsprang. På det meste var Norge oppe i en seksmålsledelse på 14-8, men til pause sto det 14-9.

At ledelsen ble så stor og baklengsmålene så få, kan i stor grad tilskrives Kristian Sæverås. Leipzig-målvakten startet på bekostning av Torbjørn Bergerud, som startet på benken etter å ha slitt med sykdom på mandag. Sæverås herjet og sto med 44 i redningsprosent etter den første halvtimen.

– Hvis vi klarer å gjenskape den omgangen én gang til, ser det veldig bra ut, men Sverige er tøffe og kommer nok tøffere i andre omgang, sa landslagsassistent Jonas Wille til Viaplay i pausen.

STORSPILTE: Kristian Sæverås startet kampen. Foto: Armin Rauthner / BILDBYRÅN

Svenskene skapte spenning

Etter en omgang med en redningsprosent på 20 prosent ble Tobias Thulin erstattet av Peter Johannesson i andre omgang. Johannessen åpnet andreomgangen med to strake redninger og glitrende keeperspill.

I begynnelsen av andre omgang kom Torbjørn Bergerud inn på straffekast. Mandagens sykdom virket ikke å henge igjen for GOG-målvakten, som reddet tre strake straffekast. Det lugget imidlertid andre veien, der Norge kun scoret ett mål på omgangens ti første ti minutter og ledelsen var krympet til 15-12.

Med Johannesson-storspill kjempet Sverige seg inn i kampen igjen, og 16 minutter ut i andre omgang var svenskene bare ett mål bak på 17-18, men Norge fikk litt pusterom da Christian O'Sullivan kontret inn 22-18-scoringen med sju minutter igjen av kampen.

Svenskene nektet å slippe taket, og med to og et halvt minutter igjen å spille var den norske ledelsen spist opp med 23-23. Sverige hadde ballen inn i det siste minuttet, og med 15 sekunder igjen fikk svensken straffekast, som Valter Chrintz satte i mål til 24-23-ledelse. Norge klarte ikke å svare og tapte.