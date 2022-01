Scoret hat-trick og ble helten mot rivalen

Jacob Lundell Noer har lagt bak seg to tøffe år. Tirsdag ble han den store helten da Storhamar slo rivalen Vålerenga.

Vålerenga - Storhamar 2-5

Uten sin hærfører, Patrick Thoresen, gjestet et Storhamar-lag på desperat poengjakt Jordal Amfi - hvor flere tilskuere enn på måneder fikk slippe inn dørene.

Før kampen var Vålerenga-trener Espen Knutsen åpen om at han var usikker på hvor hans lag sto før møtet med rivalen.

Hovedstadslaget har vært hardt rammet av Covid-19-viruset og hadde ikke spilt kamper på over to uker.

Det skulle vise seg at treneren hadde god grunn til å være usikker. I første periode ble laget tidvis herjet med, og skaden var så stor at selv med en langt bedre andreperiode, kom de seg ikke tilbake igjen i oppgjøret.

Storhamar leverte en av sine beste kamper på lang tid, og vant fortjent - da Jacob Lundell Noer scoret hat-trick.

– Det er vanskelig å være så skuffet og forlange så mye mer da vi har spilt et par kamper på to måneder og nesten ikke trent sammen, sa Vålerenga-treneren til TV 2 etter kampen.

Rystet hjemmelaget

Drøye to minutter var spilt da Jacob Lundell Noer fikk pucken, dro seg innover og siktet på det lengste hjørnet.

Den skadeforfulgte spillerens skudd var godt. Det samme kan ikke sies om keeperspillet til Tobias Breivold i Vålerenga-målet. Han så ikke ut til å se utgangen på skuddet og rakk ikke bort. 0-1 - og med det var det bortesupporterne som kunne juble.

Etter scoringen tok det noen minutter før hjemmelaget fikk samlet seg. De gule og blå beholdt overtaket, uten å få spilt seg frem til noen store sjanser de første minuttene.

Så lettet bortesupporterne nesten fra stolene igjen. Samuel Solem sitt skudd ble styrt videre av Martin Rønnild, men pucken passerte akkurat på utsiden av målet.

Minutter senere måtte Breivold i aksjon igjen. Eirik Salsten var sterk og kriget pucken videre til lagkamerat Robin Haglund som ventet foran målet. Breivold var raskt nede og reddet skuddet.

Det klarte han ikke minuttet senere. Hjemmelaget hadde sett ukomfortable ut i egen sone lenge, og med 7 minutter igjen av perioden fikk Storhamar uttelling for presset mot Vålerenga-målet.

Igjen var det Lundell Noer som overlistet målvakten. Erik de la Rose sto for forarbeidet.

18 sekunder før første pause lyktes Storhamar igjen. Salsten var sterk og fikk gitt pucken videre til Andreas Dahl. Trønderen tok seg tid, fintet og prøvde lykken. 19-åringen traff blink og igjen kunne de gule og blå juble.

Første periode endte 0-3. Storhamar så langt bedre ut enn hva de har gjort på lenge, mens Vålerenga ikke fikk det til å stemme. Hovedstadslaget ble i store perioder herjet med.

Hat-trick

Tidlig i andre periode pådro Lundell Noer seg en tominutters utvisning. Vålerenga så langt bedre ut enn i hele første periode og var i overtallet nære scoring flere ganger.

Aller nærmest scoring var Axel Sundberg. Han fyrte av et godt skudd fra siden, men pucken traff "kun" stolpen.

Det høye presset vedvarte noen minutter. Et aggressivt press fra hjemmelaget gjorde det vanskelig for gjestene, og ofte ble det til at Storhamar kun lempet pucken frem.

Vålerenga fikk uttelling etter å ha styrt spillet de første ti minuttene av perioden, og da Storhamar endelig fikk en overgang grep de tak i scoringsmuligheten med begge hender. Rønnild ga videre til Lundell Noer som gjorde som han hadde gjort to ganger tidligere samme kveld: Han sendte pucken i mål. Skuddet var hardt og godt plassert.

Minutter senere fikk Vålerenga-spiller Kalle Ekelund god tid til å sikte seg inn, og svensken sitt skudd var godt. 1-4 og håpet var tent for hjemmelaget.

Etter å ha truffet stolpen tidlig i perioden, fikk Sundberg endelig scoringen sin. Han dro seg fri fra oppasser Jan Brejcak og sendte pucken forbi 17 år unge Markus Stensrud i gjestenes mål.

Reddet straffe

Etter å ha avsluttet midtperioden med to scoringer, var det et heltent Vålerenga-lag som entret isen før siste periode.

Hovedstadslaget måtte angripe.

Med under tolv minutter igjen av perioden var Solem kynisk og rev ned en Vålerenga-spiller i midtsonen, men han ble ikke straffet.

Det ble like etterpå da Andreas Øksnes hektet Martin Røymark som var på tur rett mot målet. Vålerenga fikk straffe.

Stensrud reddet Sundbergs forsøk.

Fire minutter senere markerte debutant Lane Scheidl seg. Pucken ble liggende i målgården og debutanten fikk en enkel jobb med å pirke den inn. 2-5!

Det ble også sluttresultatet. Storhamar tok med seg alle poengene hjem til Hamar.

Om en uke har Vålerenga mulighet til å få revansje når de gjester CC Amfi.

Vant byderbyet

På Manglerud møttes to av hovedstadens bydelslag til kamp tirsdag kveld. Det var vanskelig å spå på hvilket av de to lagene nederst på tabellen som var favoritter før oppgjøret.

Det ble ikke et like tett oppgjør som det var ventet. I første periode scoret Joakim Opsahl det eneste målet da Grüner gikk opp i ledelsen.

Det sto 0-1 til langt ut i andre periode. Neste målscorer var Rolf Thomas Aastad, som økte Grüner sin ledelse.

Robin Olsen-Syversen tente håpet for hjemmelaget tre minutter senere, men fem sekunder før pause scoret Tim Robin Johnsgård. 1-3 var stillingen da lagene gikk i garderoben.

Verdt å nevne er det at Manglerud-spiller Keegan Milligan fikk kampstraff for "kicking".

Da Manglerud jaktet scoring i tredje periode, var det heller bortelagets nyervervelse, Sebastian Labori Christiansen, som fikk pucken i mål.

1-4 ble sluttresultatet.

