Carlsen rykket ifra i tet med seier over Mamedjarov

Magnus Carlsen-Sjakrijar Mamedjarov 1-0

Carlsen og Mamedjarov var i delt ledelse i storturneringen i Wijk aan Zee.

Carlsen utklasset aserbajdsjaneren med hvite brikker. Begge hadde 5,5 poeng før sitt innbyrdes møte. Carlsen står alene med 6,5 poeng når det gjenstår fire runder i turneringen.

Tirsdagens parti var over etter 27 trekk.

Stikk til rival

Halvpoenget bak følger Anish Giri. Nederlenderen har imponert med fire strake seirer.

Én av dem kom på spesielt vis. I helgen ba arrangøren Daniil Dubov om å spille med munnbind fordi han hadde smitte i nær krets. Det skal russeren ikke ha hatt lyst til.

Da vant Giri på walkover.

FORVIRRING: Anish Giri vandret rundt i lokalet og så på de andre partiene mens han ventet på Daniil Dubov lørdag. Foto: TV 2 Sport 2.

Carlsen roser Giri for seiersrekken. Eller i hvert fall mesteparten av en.

– Han har veldig gode partier nå de to siste. Det er spesielt imponerende at han slo Jesipenko med svart. Det er ikke lett å gjøre i det hele tatt. Partiet mot Caruana var kanskje litt tilfeldig, men det er ikke så verst å slå Caruana, heller, sier Carlsen, og sikter til at Caruana gjorde en sjelden tabbe.

31-åringen legger til:

– Så er jeg imponert over, hva skal man si, hans vilje til å vinne. Når du nekter å spille et parti på fridagen for å ta poenget mot Dubov i stedet, viser du at du virkelig vil gjøre alt for å vinne turneringen.

Dubov var en av Carlsens hjelpere foran VM-matchen i høst.

– De har fått tilbud om å spille på fridagen?

– Ja, Dubov ville, Giri ville ikke, påstår Carlsen.

– Det er i hvert fall det jeg har hørt, legger han til.

Lørdag var det forvirring da Dubov ikke møtte opp til partiet. Først en halvtime senere, mens Giri hadde vandret rundt i lokalet, ble det avklart at nederlenderen vant på walkover.

– Man kan på en måte si at det kan være litt usportslig av Giri ikke å stille opp til en ny runde, sier sjakkommentator Heidi Røneid i TV 2s studio, og påpeker at det også er en annen side av saken:

– Hvis han hadde stilt opp, ville han fått flere partier på rad, som ville vært en ulempe for ham i stedet for å ha en fridag når han trenger det.

Åpnet offensivt mot Mamedjarov

Magnus Carlsen med hvite brikker åpnet offensivt med dronningbonden. Han prøvde tidlig å legge press på Mamedjarov, uten å oppnå en stor fordel. Carlsen gikk deretter med på et bondeoffer for å få en stabil og solid stilling, men stillingen forble jevn.

I det 16. trekket kom det et stort utslag i partiet. Carlsen fikk til en binding på motstanderens tårn og dronning. Aserbajdsjaneren hadde ikke noe annet valg enn å godta at han mistet tårnet sitt, og Carlsen hadde opparbeidet seg en liten fordel.

– Han spiller ikke særlig spektakulært. Han bare flytter brikkene sine så enkelt. Dette er litt klassisk, det ser så enkelt ut, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I de fire siste partiene kan det bli noen tøffe utfordringer for Carlsen. Han skal spille med svarte brikker mot Sergej Karjakin og Fabiano Caruana, og skal bryne seg på Vidit Gujrathi og Daniil Dubov med hvite brikker.

