Mens antallet elbiler her i landet fortsetter å øke i rekordfart, bygges ikke ladestasjoner ut i samme tempo. Elbil-eiere opplever stadig oftere ladekøer, og antallet ladestasjoner som kan levere mer enn 50 kW er ennå lite imponerende. Et annet problem er ladere som ikke fungerer.

Ifølge Aftenposten er det fortsatt mer enn 70 norske kommuner som ikke har en eneste hurtiglader.

Det er med andre ord slik at infrastrukturen langt fra har utviklet seg i takt med etterspørselen. En utfordring for mange i byer og tettsteder er i tillegg at ikke alle har mulighet for hjemmelader – og dermed er henvist til å lade på en offentlig ladestasjon.

Eneste i sitt slag

Dette vil Audi gjøre noe med, og lille julaften 2021 åpnet bilprodusenten sin egenutviklede hurtigladestasjon som et pilotprosjekt på messesenteret i Nürnberg. Her kan det forhåndsreserveres lading på seks ladepunkter med høy kapasitet – og mens ladingen foregår kan bilføreren slappe av i komfortable omgivelser i andre etasje.

Her kan det også kjøpes snacks og kaffe – og det finnes praktiske arbeidsbord for de som vil bruke ladepausen til å få unna litt jobb.

Audis første ladestasjon er foreløpig den eneste i sitt slag i verden, og den kommer på en tid da elbil-etterspørselen for alvor begynner å ta av også på store bilmarkeder.

Bilgiganten skal lage flyttbare ladestasjoner

Audis modulbygde ladestasjon har et oppholdsrom på 200 kvadratmeter med både arbeidsbord og behagelige sittegrupper. Foto: Audi

Modulbasert

– Løsningen er ikke minst utviklet med tanke på elbil-eiere som ikke har lademulighet hjemme, men også for å avhjelpe etterspørselstopper på lading i byer og tettsteder, fastslår prosjektansvarlig i Audi, Ralph Hollmig.

– Vi ser først og fremst etter lokaliseringer der elbil-eiere ikke nødvendigvis har mulighet til å våkne til fulladet bil hjemme, og retter oss selvsagt også mot generelt økende ladebehov i fremtiden, legger han til.

Audis nye ladestasjon er modulbasert. Fleksible container-moduler kan bygges opp og demonteres igjen i løpet av få dager. Hver modul har to hurtiglade-uttak, og modulene kan kombineres i en rekke forskjellige varianter.

På en skjerm kan man se hvor langt ladingen av bilen er kommet. Foto: AUDI

Grønn energi

Energilagringen skjer i brukte og oppgraderte lithium-ion batterier fra demonterte elbiler. Dette reduserer kostnader og ressursbruk, og samtidig slipper man å etablere kompleks infrastruktur med høyspentnett og dyre transformatorer. Audi-stasjonen med batterilagring leverer høyhastighets-lading der det elektriske nettet ikke kan levere kapasitet nok.

Lagringskapasiteten i batteriene er totalt 2,45 MWh, og pilotstasjonen i Nürnberg trenger bare en 200 kW grønn krafttilkobling til lavspenningsnettverket som allerede finnes. Dette er nok til å drive ladestasjonen, fordi 200 kW er tilstrekkelig til å fylle opp lagringsmodulene kontinuerlig. Solcellepaneler på taket av ladestasjonen plusser på 30 kW grønn energi.

Ventetiden kan også forkortes med kaffe, mineralvann eller snacks. Foto: Audi

31 cent pr. kWh

Kunder kan lade elbiler med opptil 320 kW, avhengig av hva bilen kan ta imot, på seks ladepunkter. Ifølge Audi skal ladestasjonen kunne lade opptil 80 biler pr. dag innenfor den eksisterende kapasiteten.

En Audi e-tron GT kan lade med opptil 270 kW. Dette betyr at på en slik ladestasjon vil bilen kunne ta imot energi nok til 100 kilometer på omkring fem minutter, og at lading fra 5 til 80 prosent tar rundt 23 minutter.

Alle som vil lade på Audis pilotstasjon, og som har en e-tron Charging Service kontrakt, kan lade elbilen sin her for 31 cent, ca. 3 kroner, pr kilowattime (kWh), uavhengig av hva strømprisen ellers er på samme tidspunkt.

– Vi tilbyr folk i byområder lading til samme pris som strømmen ville koste fra en veggboks hjemme, sier Hollmig, og legger til at Audis ladestasjon i Nürnberg er åpen og tilgjengelig også for elbiler av andre merker.

Slik skal de gjøre elbil-lading mye enklere

Kaffe og arbeidsmuligheter

Selve ladeprosessen er rask og ukomplisert, med automatisk identifisering i det ladekabelen kobles til bilen. Dette er avhengig av at bilen støtter tjenesten. Foreløpig gjelder dette stort sett Auydi e-tron produsert etter uke 48 i 2021, og som har aktiv e-tron Charging Service-kontrakt.

I løpet av pilotperioden vil stasjonen være betjent mellom klokken 10 på formiddagen og klokka 7 om kvelden. Både de seks ladestasjonene og salongen er imidlertid åpne døgnet rundt.

Hvis du ikke kan lade elbilen hjemme - da blir det dyrt

Video: Dette er ekstra viktig når du skal hurtiglade