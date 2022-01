Nådeløs tvangsavrusning: – Utsultede innsatte må ty til å spise gress og katter

Etter Talibans maktovertakelse for seks måneder siden, har det blitt tatt i bruk nådeløse metoder for å rydde opp i rusproblemet i det afghanske samfunnet.

Dyrking av opium har vært en viktig inntektskilde for afghanske bønder, og det har både gitt seg utslag i et høyt antall avhengige, samt et stempel som narkostat.

Dette vil den islamistiske gruppen ha en slutt på. Koste hva det koste vil.

SULT: Abdul forteller at folk dør hver dag og at situasjonen blir verre og verre. Foto: DR

De rusavhengige tvangsinnlegges på avrusingsklinikker, som ligner mer på konsentrasjonsleire eller fengsler enn helseinstitusjoner. Det er mer beskrivende å omtale dem som innsatte, enn innlagte eller pasienter.

Danmarks Radios Asia-korrespondent Philip Khokhar fikk besøke Kabuls avrusningsklinikk, og dokumenterte sjokkerende scener av utsultede innsatte.

Historiene de har å fortelle er enda mer sjokkerende.

SPISER GRESS: Utenfor «klinikken» sitter flere menn og spiser gress. De sier at det døyver den gnagende sulten Foto: DR

– Wow. Dette er sprøtt å se, utbryter reporteren fra Danmarks Radio idet han går inn i en sal med innlagte sittende tett i tett. De venter på lunsj som består av en tallerken med ris.

Utmagrede menn forteller at de ikke får mat. At de er så sultne at de tyr til å spise gress og katter.

En mann hevder de ble drevet til kannibalisme fordi sulten var så sterk.

– De drepte en mann og lagde bål. De tok innvollene hans og spiste dem, sier mannen, som tidligere har vært flyvert og snakker bra engelsk.

SULTER: Mange millioner afghanere trues av sult. De narkomane er blant de hardes rammede av den humanitære krisen. Foto: DR

En innsatt, Abdul, forteller at de har gått i dagevis uten mat, og at folk dør av sult hver dag.

– Folk spiste katter ute i parken i går. En skar hodet av katten og spiste den, sier han.

DØDEN NÆR: Denne mannen ble innlagt på intensivavdelingen i løpet av DRs besøk. Foto: DR

Sykehusledelsen bekrefter at pasientene får for lite mat.

– Vi har tusen sengeplasser, men tre tusen innlagte, sier lederen av sykehuset, Mohammed Zahir Soltani til DR.

Han forteller at de ansatte ikke har fått lønn på flere måneder.

AVRUSNING: Dette bildet fra oktober 2021 viser en av de narkomane som får håret barbert av før han legges inn til tvangsavrusning. AFP Foto: BULENT KILIC

Når en representant for Taliban blir konfrontert med at pasientene sulter, blir det imidlertid kategorisk avvist.

– De er syke. De har ingen kontroll over hva de sier, sier Hasibullah Ahmadi. Han er leder for Talibans antinarkotikakontor i Kabul.

Talibans politifolk oppsøker Kabuls kriker og kroker, på jakt etter hjemløse avhengig av heroin og metamfetamin.

Den islamistiske gruppens strenge regler gjør at tusenvis sendes til disse fengselslignende klinikkene som kalles «verdens mest brutale rehab».

HJEMLØSE: Det er mange hjemløse narkomane i Afghanistan som er det landet i verden som produserer mest opium. Disse bildene er fra oktober 2021. Foto: AFP

Abdul sier det blir verre forhold dag for dag.

– Vi pleide å få et halvt brød, men det får vi ikke lenger, sier han.

Flere av de narkomane sier at de behandles som dyr.

BRAKKER: Slik sover de avhengige på store sovesaler. Det er 3000 pasienter som deler 1000 senger. Foto: DR

– Taliban undertrykker oss og dreper oss avhengige, sier en.

Sovebrakkene er tettpakket med køysenger som minner om bildene man har sett fra nazistenes konsentrasjonsleire. Der inne sitter en ung mann. Han gråter når han snakker med DR.

– Ikke engang hunder ville klart å leve slik, sier han.

GRÅTER: En ung mann sitter fortvilet på sengekanten. Foto: DR

Mange av disse mennene er hjemløse. Når de sendes til disse anstaltene blir de barbert og vasket før de legges inn for minst tre måneder. Hensikten er å få dem rusfrie.

Pasientene får minimal eller ingen medisinsk behandling for lindring av ubehag og smerte. Det brukes ikke buprenorfin eller matadon, som vanligvis brukes under behandling av heroinavhengighet.