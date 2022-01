Blar opp millioner og krever at halve sponsoratet brukes på kvinner

– Som stor samfunnsansvarlig sponsor er vi nødt til å vise noe annet enn bare pengeposen når vi går ut og skal inngå nye sponsoravtaler. Dette handler om likeverd og like muligheter til å utøve idretten sin. Og da er det viktig at vi som sponsor stiller tydelige krav til de vi samarbeider med om at de må gjøre sitt bidrag.

Det sier konsernsjef i OBOS, Daniel Siraj, til TV 2 tirsdag.

25 millioner kroner går de inn med for en fireårsperiode, og halvparten av disse skal altså øremerkes kvinnesatsingen.

VIL FORDELE PENGENE 50/50: Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, vil fordele sponsormidlene likt mellom herre- og damelandslaget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kvinnene fikk sin egen verdenscup i 2020, men å delta i lekene i Beijing i februar får de ikke lov til.

– Det sier jo alt om hvor kort vi har kommet i en del av disse idrettene. Det burde være selvsagt i 2022 at kvinner har den samme muligheten til å utøve idretten sin og vise hvor dyktige de er, sier Siraj.

Westvold Hansen: – På tide at vi kommer på OL-programmet

Gyda Westvold Hansen ble tidenes første kvinnelige verdensmester i kombinert da hun tok gull i Oberstdorf i fjor.

– Jeg synes det er veldig artig og tenker at norsk idrett trenger flere idrettsledere som Siraj. Det gjør en stor forskjell i kampen for likestilling i idretten, sier hun.

– Hva betyr dette for dere?

– Det betyr at vi får de samme mulighetene som guttene og like gode treningsopplegg. For å henge med i verdenstoppen må man ha et så bra opplegg som overhodet mulig. Og for meg er det viktigste i dette at god økonomi i treningshverdagen vil føre til et høyere nivå og derfor større interesse. Da vil kanskje enda flere begynne med kombinert.

Styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) foreslo i november at kombinert for kvinner skal med på OL-programmet i 2026.

Westvold Hansen foreslår at det blir tatt til følge.

– Det er på tide at vi kommer på OL-programmet. Jeg mener at vi har vist at nivået er høyt nok. Og fortsetter vi denne utviklingen fremover vil nivået være mer enn bra nok i tide til OL i 2026, sier hun.

Det er Siraj enig i.

– Jeg håper at kvinnene i enda større grad får muligheten til å bli profesjonelle utøvere, at de kan utøve idretten på heltid, at det sportslige tilbudet kan bli styrket, og at de kan få den samme oppfølgingen, og dermed at vi etter hvert kan se de kvinnelige kombinertutøverne også i OL, sier han.

– Hvorfor er det viktig for dere å sponse kombinertutøverne?

– Kombinertlandslaget er en av mange vinteridretter som fyller det norske publikumet med entusiasme og engasjement. Vi ønsker å være med og støtte opp under disse gode opplevelsene som treffer bredt i folket. Og ikke minst var det viktig for oss å få på plass denne satsingen opp mot kvinnene, for å få løftet de parallellt med herrene.