Dette er Northugs nødlandslag: – De kan vinne stafetten i OL

– Dette var enkelt, disse åtte kan ta mange mange medaljer og faktisk vinne stafetten i OL. Så helt krise er det ikke om denne gjengen må dra. Det sier litt om bredden vi har i norsk herrelangrenn, sier nødlandslagets selvutnevnte sjef, Petter Northug.

Siden kvinnelaget får dra som planlagt, har Northug kun konsentrert seg om herreløperne som kan erstatte Klæbo & co. hvis de skulle bli stoppet fra å dra.

KORONA-URO: Mandag ble det kjent at sprinttrener Arild Monsen hadde testet positivt for korona. Herreutøverne er i karantene i Seiser Alm. Langrennslandslaget har varslet en uttalelse om situasjonen onsdag. Foto: Terje Pedersen

Dette er Nødlandslaget 2022, med Northugs begrunnelse:

Martin Løwstrøm Nyenget (29).

– Selvsagt på laget etter pallplass i verdenscupen på Lillehammer. Landslagsløper som kunne vært på det ordinære OL-laget.

TETKAMP: Martin Løwstrøm Nyenget ble kun slått av Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger under 15-kilometeren på Lillehammer. Foto: Fredrik Varfjell

Didrik Tønseth (30).

– Gikk brukbart i Tour de Ski, har stor kapasitet og kan gå flere distanser.

Thomas Helland Larsen.

– Har pallplass i verdenscupen på OL-øvelsen, sprint fristil. Selvskreven.

Even Northug (26).

– Har flere topp-plasseringer på sprint i verdenscupen.

STERKE SPRINTERE: Thomas Helland Larsen og Even Northug vant lagsprinten i Dresden før jul. Foto: Daniel Schaefer

Finn-Hågen Krogh (31).

– Joker når han er i form. Har rutine, er allsidig og så sterk ut i skandinavisk cup i Falun.

Mikael Gunnulfsen (28).

– Andreplass i Falun på OL-øvelsen, 15 klassisk i skandinavisk cup. Kan også gå flere distanser. Har enorm kapasitet.

NØDLANDSLAGSKANDIDAT: Mikael Gunnulfsen. Her etter sesongåpningen på Beitostølen forrige sesong, hvor han klinket til med seier på 15 km klassisk. Foto: Terje Pedersen

Mattis Stenshagen (25).

– Leder skandinavisk cup. Stabil og god løper.

Håvard Moseby (22).

– Gikk fryktelig fort på Beitostølen. Veldig lovende.

IMPONERTE: Håvard Moseby ble nummer tre under 15 km klassisk på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen

Reserve: Petter Northug (36).

– Du har satt opp deg selv som reserve?

– Ja, jeg er ikke god nok for troppen.

– Noen vil savne Harald Østberg Amundsen, som tapte kampen mot Sjur Røthe om den siste plassen på det ordinære laget til OL?

– Han er jo sammen med resten av landslaget. Hadde han holdt seg hjemme, så hadde han kommet med på laget mitt.

OL-RESERVE: Harald Østberg Amundsen er sammen med de OL-uttatte løperne definert som nærkontakt av Arild Monsen. Foto: Geir Olsen

– Men, Andreas F. Ree må jo føle seg forbigått, han ble andremann på 15 km fristil i skandinavisk cup i Falun?

– Jeg velger å «matche» ham forsiktig, men i neste OL, kanskje også VM i Planica, kan han stå på startstreken.

– Står ikke du nå i fare for å gjøre som Krister Sørgård gjorde i 2006 da han utelot deg på OL-laget?

– Nei.

Dette er reaksjonene til Nødlandslagets løpere:

Thomas Helland Larsen: – Det er Petter som skulle tatt ut OL-laget. Kult at jeg kom med på dette laget, men vi får jo likevel håpe at dette ikke blir aktuelt.

Har visum.

Finn Hågen Krogh: – Jeg er snart på vei sørover fra Alta, så dette passer bra, he he. Føler at formen er på gang, men det blir nok heller løp på Gjøvik for meg. Men hils Petter og si takk.

Har visum.

OL-ERFARING: Finn-Hågen Krogh var med til OL i Pyeongchang. Der ble det 18. plass på 15 km fristil. Foto: Geir Olsen

Håvard Moseby: – Det var gøy, men jeg håper jo virkelig at de som er tatt ut får vist hva de duger til i Kina.

Har ikke visum.

Mattis Stenshagen: – Petter er en klok mann. Jeg trente med han sist uke, og kanskje jeg greide å prate meg inn på laget hans.

Har ikke visum.

Mikael Gunnulfsen: – Dette var en bra oppmuntring. Jeg håper jo at Petter slipper å dra til Kina med sitt lag. Også synes jeg at det er litt tragikomisk at vi skal ha et OL under slike forhold som nå.

Har ikke visum.

Even Northug: – Det skulle jo nesten bare mangle at jeg ikke skulle komme med på laget når det er Petter som tar det ut! Jeg takker for tilliten. Foreløpig velger jeg å forberede meg til norgescup på Gjøvik.

Har visum.

Martin Løwstrøm Nyenget: – Ikke lett å komme med på dette laget, så dette var flott.

Har ikke visum.

Didrik Tønseth: – Bra gjeng, dette, og jeg er klar på kort varsel.

Har visum.

GULLVINNER: Didrik Tønseth (til venstre) var med på stafettlaget som tok gull i Pyeongchang i 2018. Foto: Terje Pedersen

– Flere av løperne du har tatt ut har ikke visum til Kina?

– Det får du ta med Skiforbundet, men så vidt meg bekjent er det ikke nødvendig med visum. Det holder med utøver-akkreditering – og det fikser jeg!