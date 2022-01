Egeland: Sanksjonene mot Taliban må opphøre

De økonomiske sanksjonene mot Afghanistan er like ødeleggende som Taliban-regimets framferd, mener Flyktninghjelpens Jan Egeland. Samtidig lover Taliban lover rett til utdanning for jenter.

Siden Talibans overtakelse i Afghanistan, har vestlige land skrudd igjen pengekrana.

– Sanksjonene holder oss tilbake. Vi kan ikke redde liv uten at sanksjonene oppheves. De skader de samme menneskene som Nato brukte milliarder av dollar på å forsvare fram til august, sier Egeland til pressen utenfor Soria Moria.

Flyktninghjelpen er blant flere hjelpeorganisasjoner som møtte Taliban til samtaler tirsdag.

Viktig budskap

– Det er de samme sivile lærerne og sykepleierne som nå ikke får lønn. I dag blir vi holdt like mye tilbake av sanksjonene som av Talibans lønnsproblemer, sier han.

Samtidig har han et klart budskap til de islamistiske makthaverne.

– Det viktigste nå er at de som er høyt oppe i Taliban-hierarkiet, gir klare instrukser på provinsnivå, sier Egeland til NTB.

Han viser til at Taliban i Kabul og Taliban i provinsene ofte gjør helt ulike ting.

– Problemene vi møter i dag, er som regel i provinsene, der det fortsatt ikke praktiseres likestilling mellom kjønnene, og hvor vi er veldig langt fra å få gitt undervisning til jenter, sier Egeland.

– En kortslutning

Flere har kritisert at Taliban er invitert til Oslo for samtaler. Egeland har beskjeden klar til kritikerne:

– Det er jo en kortslutning uten like. Vi må jo snakke med dem som har kontrollen i de landene der folk lider nød. Vi snakker med dem som gjør det mulig for oss å redde liv, det gjør vi alle steder, sier han.

Egeland kaller samtalene «et skritt på veien».

– Kan man stole på Taliban?

– De er jo de faktiske myndighetene i landet. Og de ser hvordan økonomien nå er i ferd med å kollapse, og det enorme behovet for å inn bistand fra vestlige land, svarer Egeland.

Tilgang til undervisning for jenter

Undervisning for jenter i Afghanistan er noe av det som må komme på plass etter Taliban-møtene, mener Egeland.

– Det er en av de tingene vi bare må servere dem rett i fleisen: For oss er det et helt fundamentalt prinsipp at jenter skal ha akkurat samme tilgang til undervisning, til jobb, til samfunnsengasjement som gutter, sier han.

Egeland understreker at Flyktninghjelpen ikke kan drive undervisning for gutter i Afghanistan dersom de ikke får undervise jentene også.

– Det er et prinsipp for oss. Vi driver undervisning for gutter og jenter på barneskolenivå, men ikke på ungdomsskolenivå. Det er en tragedie. Vi må ha begge to inn i skolen, sier Egeland.

Egeland forteller også at Taliban har lovet at jenter skal få tilgang til utdanning på alle plan. Noe som han anslår som mars måned.