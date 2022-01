Bekrefter at Weng og Kalvå har testet positivt for korona

NÅ: Se pressekonferanse her

Mandag ble det kjent at sprintlandslagstrener Arild Monsen hadde testet positivt for koronaviruset.

De åtte langrennsherrene som er i Seiser Alm er definert som nærkontakter. Løperne tok PCR-tester mandag.

Onsdag bekrefter Skiforbundet at to løpere har testet positivt for koronaviruset. Løperne er Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå.

– Det er en svært krevende situasjon for oss å være i, sier Espen Bjervig.

– Det er utrolig trist for de som er smittet. Vi jobber nå med logistikk og hvordan og når man reiser over. Det viktigste nå er å ha kontroll på at det ikke er spredning av smitte i troppen, sier Bjervig.

– Heidi og Anne Kjersti er ved godt mot. De som er friske trener og holder fokus på OL, fortsetter han.

– Kalvå og Weng har positive PCR-prøver

Uvisst om hele OL ryker

Øystein Andersen forteller at de to løperne har bodd alene de siste dagene.

Smitteveien er ukjent. Han sier det er for tidlig å konkludere om OL ryker for løperne. Det som er klart er at den første øvelsen 5. februar, 15 km med skibytte, ryker for de to løperne.

– Dette er en situasjon som er fryktelig kjedelig å havne i som lag, og det er stusslig for dem det gjelder, sier Andersen.

Han opplyser at de italienske reglene i utgangspunktet innebærer ti dager i isolasjon ved positiv test. I tillegg må også Olympiatoppens egne regler hensyntas, i tillegg til at kinesiske myndigheter også har svært strenge regler rundt innreise til OL-landet.

En rekke utøvere verden rundt står i fare for å miste OL på grunn av koronasmitte. I lys av smittesituasjonen mener langrennssjef Espen Bjervig at OL burde blitt utsatt.

– Personlig synes jeg det hadde vært en riktig ting å gjøre. Det gjelder ikke bare oss. Det er litt bingo på hvem som kommer på start, sier Bjervig.

Haga er aktuell

Han forteller at Ragnhild Haga kan være aktuell for OL-troppen.

– Vi har en reserve i troppen, og vi har også for så vidt andre utøvere som er akkrediterte og kan være klare. Men i utgangspunktet nå er fokus å se på mulighetene til de som er tatt ut, sier Bjervig.

Langrennssjefen sier at avreise til Beijing blir forskjøvet. Noen vil dra 31. januar fra Oslo, mens det vil være aktuelt for noen å dra seinere enn dette.

Det norske laget flytter ut fra sitt nåværende hotell onsdag. De to smittede løperne blir værende.

FLYTTER: Eirik Myhr Nossum tok med seg sjakkbrettet og byttet hotell onsdag.

Johaug krysser fingrene

De norske kvinnene skulle etter planen dra hjem til Oslo i 16-tiden onsdag, men også de blir værende i Seiser Alm inntil videre. Therese Johaug var blant dem som dro ut for å trene tidlig onsdag.

– Jeg krysser fingrene og lever i håpet om at jeg kommer meg til Kina, sier Therese Johaug til TV 2.

Første langrennsøvelse for kvinnene er 5. februar. Herrene skal i aksjon 6. februar.

Norges OL-tropp i langrenn består av Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Maiken Caspersen Falla, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold.

Saken oppdateres.