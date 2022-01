Kjerkol: – Det er naturlig å se på lettelser

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at det er naturlig å se på lettelser, siden vi tåler mer smitte i samfunnet. Statsminister Jonas Gahr Støre derimot sier vi må ha is i magen.

Fra de strenge smitteverntiltakene ble innført i desember har over en million nordmenn fått et tredje stikk i armen.

Samtidig ser helsemyndighetene at omikron er en mindre farlig variant og at vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Det betyr at vi kan leve med betydelig mer smitte i samfunnet uten at helsetjenesten blir sprengt. Det peker på vei ut, og det ønsker vi alle sammen, sier Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Vurderer lettelser

Regjeringen har allerede gjort noen lettelser. Mandag erstattet regjeringen reglene på smittekarantene med daglig testing, og avviklet innreisekarantenen.

LETTELSER: I dag er det påbud om å bruke munnbind når man ikke kan holde en meter til andre. Det er et av tiltakene regjeringen nå skal vurdere. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mye har åpnet opp. Når tror du man kan oppheve munnbind, hjemmekontor og sjenkestopp?

– Det vurderer vi fortløpende. Hele den tiltakspakken vi har nasjonalt, vil vi gjøre en grundig vurdering av denne uken, sier Kjerkol.

Hun poengterer at selv om det vurderes ytterligere lettelser, er noen tiltak lure å ha, men ikke de mest inngripende.

– Der vil vi gjøre vurderinger og lettelser fortløpende.

– Så er det igjen viktig å se på helheten og den samlede virkningen av tiltakene. Nå tåler vi mer smitte og da er det naturlig å se på lettelser, og det gjør vi.

– Må ha is i magen

Den danske avisen Jyllands-Posten erfarer at statsminister Mette Frederiksen onsdag vil kunngjøre oppheving av alle koronarestriksjoner fra 31. januar.

VARSLER NYHETER: Statsminister Jonas Gahr Støre varsler at det vil komme nyheter før 1. februar. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke umiddelbart klar til å følge Danmark, skriver VG.

– Vi må ha litt is i magen. Smittetallene går opp, nå ligger de rundt 18 000 daglig. Det var forventet. Så gikk innleggelses-tallene ned, men nå øker de moderat. Men de øker. Vi må følge med. Vi må følge med og gjøre lettelser i tråd med kontrollstrategien som ligger til grunn, sier han til avisen.

Samtidig varsler Støre at det vil komme nyheter før 1. februar.

ÅPNE MER: Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, mener tiden er inne for å åpne mer. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Tiden er inne for å åpne mer

Nestleder i Venstre Sveinung Rotevatn ser ikke lengere poenget med de nasjonale tiltakene.

– Nå bør regjeringen avvikle de fleste nasjonale tiltak. Jeg tror kommunene klarer å håndtere utbrudd fint selv, sier han til TV 2.

Han peker blant annet på hjemmekontor som svært inngripende.

– Smitten vi nå har er mindre farlig, vi har kontroll og da synes jeg folk skal få gå tilbake på jobb.

Han mener regjeringen glemmer hvor inngripende pålegg om hjemmekontor faktisk er.

– Det er et veldig inngripende tiltak, spesielt for unge folk som bor i små leiligheter helt alene. De har behov for å treffe andre, og bør få dra tilbake til jobb.

Rotevatn får støtte av Fagdirektør i FHI Frode Forland. Han sa tirsdag til VG at tiltakene kan se ut til å gi større belastning enn sykdommen selv.

Dermed mener Venstre-politikeren det ikke er noen grunn til å vente med lettelsene.

– Tiden er inne for å åpne opp mer, og de kan like gjerne gjøre det i morgen.