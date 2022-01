Utsetter Melodi Grand Prix-opptreden

Den maskerte og anonyme duoen Subwoolfer, skulle egentlig opptre med låten sin «Give That Wolf A Banana», førstkommende lørdag, under delfinalen av MGP. Deres opptreden blir nå utsatt på grunn av koronasmitte.

Bandet ligger for øyeblikket øverst på bettinglistene, og er favoritt til å vinne den norske MGP-finalen.

– Kom veldig brått på

Bandet NorthKid stepper inn i siste liten, og skal fremføre sin låt«Someone», en uke tidligere enn planlagt, opplyser managmentet deres i en pressemelding.

Både NorthKid og Subwoolfer er forhåndskvalifiserte, som betyr at de er sikret en plass i den norske finalen.

– Det kom veldig brått på det her. Samtidig er vi jo alle i en vanskelig smittesituasjon for tiden, og må hjelpe hverandre for å få ting til å gå opp, forteller vokalist i NorthKid, Bilal Saab.

KORT VARSEL: NorthKid stepper inn på kort varsel, og fremfører sin opptreden en uke tidligere enn planlagt. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Usikre på om de kommer helt i mål

– Det er jo ganske mye som skal gjøres i forhold til sceneshowet, og ikke minst innøving av låta som vi nå har en uke mindre på, men som man sier, the show must go on. Vi gleder oss i alle fall til å endelig vise frem «Someone» til Norge, sier han videre.

Selv om bandet er positive, forteller de at de ikke er helt sikre på om de kommer helt i mål før lørdagens sending.

– Det er jo sånn at tre i bandet bor nordpå, og de siste dagene har det vært heftig storm der oppe. Flyene fra Hasvik der Bilal bor har jo blitt kansellert i flere dager, så vi krysser fingrene for at stormen roer seg, og at alle tre rekker ned i tide til å få bli med på alle prøvene. Ikke minst, rekke lørdagens sending, sier Helge Moen, vokalist og synth i bandet.