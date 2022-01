Han lanseres som ny nestleder i Høyre

– Jeg har kort fartstid som rikspolitiker, men dette er en så stor tillitserklæring at jeg ikke kan si nei, sier bodøværingen Bård Ludvig Thorheim til TV 2.

Det er kanskje ikke så mange som vet hvem han er, men Bård Ludvig Thorheim fra Bodø lanseres nå som nestlederkandidat av Nordland Høyre.

Den tidligere stortingskandidaten elsker å møte og snakk med folk.

Før nominasjonen i 2020 pakket han likegodt klærne og dro rundt i sin gamle transporter fra 2005.

Planen var å besøke og snakke med folk i samtlige kommuner og deler av Nordland. Slik gikk det ikke.

– Jeg var på farten i til sammen to måneder, men jeg rakk dessverre ikke å besøke alle kommunene i Nordland. Jeg var vel i 30 av de over 40 kommunen i Norges lengste fylke, sier Thorheim, som i dag sitter i sentralstyret til Høyre.

VALGKAMP: En gammel transporter fra 2005 ble brukt under turen rundt i Nordland. Foto: Privat

Det var svært kummerlige forhold inne i bilen hvor han bodde.

Tilbudt overnatting i trailer

– Jeg bodde og sov bak i bilen min, men etter hvert var det mange som ville tilby meg overnatting. Blant annet var det en trailersjåfør som spurten om jeg ikke ville overnatte bak i traileren hans. Han mente nok at det var en stor oppgradering fra baksete på min bil, humrer Thorheim.

– Dette viste vel at folk hadde sympati med meg og han ville nok bare hjelpe til, sier 45-åringen.

– Ikke bare en distriktkandidat

Det var klokken 12.00 tirsdag at Nordland Høyre vedtok at de vil ha Thorheim som ny nestleder i Høyre. Han skal dermed ta opp kampen om vervet, etter Jan Tore Sanner som gir seg etter 18 år.

Selv mener Thorheim han kan bidra med å videreutvikle Høyres politikk.

– Jeg har en lidenskap for å reise rundt for å finne ut hvilken politikk som Høyre bør ha og satse på. Vi har fått til mye bra med Erna i regjering, men vi trenger enda flere og nye innspill for å kunne lage politikk som møter utfordringene folk står ovenfor de neste årene, sier Thorheim.

GODE VENNER: Bård Ludvig Thorheim hadde med seg "Fluffy" på deler av bilturneen i Nordland. Foto: Privat

Han er klar på at han har en kort fartstid som rikspolitiker og at det kan sette noen begrensinger, men mener han samtidig kan bidra med mangfold til partiledelsen.

– Jeg er ikke bare en distriktkandidat med lokal erfaring fra Nordland. Jeg mener det er viktig at man har et mangfold i partiledelsen som kan tale til et bredt publikum både i landet og til partiorganisasjonen, sier Thorheim.

Representerer fornyelse

Thorheim har master i statsvitenskap og har utdanning fra Forsvarets skole innen etterretnings- og sikkerhetstjenester.

Han har jobbet både i etterretningstjenesten og utenrikstjenesten. Fra 2016 til 2019 var han politisk rådgiver i UD.

Han er gift og har fire barn. Han pendler mellom Oslo og Bodø så ofte han kan.

– Jeg representerer nok litt fornyelse i partiet og kan bringe inn nye tanker i partiet, sier Thorheim.

At han kjenner distriktet og landsdelen godt er noe valgkomiteen i Nordland Høyre har lagt vekt på.

– Bård Ludvig gjennomførte en uortodoks og innovativ valgkamp i 2021, hvor han besøkte hele fylket i Nordland. Han lyktes på kort tid med å bli kjent med menneskene innenfor Høyre i hele Nordland, og han skapte tillit til at han ville løse oppgaven som folkevalgt på øverste nivå og på en god måte, sier Eivind Holst, fylkesleder i Nordland Høyre.

AKTIV: Bård Ludvig Thorheim elsker å snakke med folk ute i distriktene. her fra Glasshuset i Bodø. Foto: Privat

Holst tror at Thorheim kan bli en energisk nestleder.

– Bård Ludvig vil kunne bidra til en god kombinasjon av fornyelse og kontinuitet i partiledelsen og bli en energisk nestleder som taler til det brede lag av både befolkningen og partiorganisasjonen, sier Holst.

Vi trenger også toppolitikere som tar med seg verdifulle erfaringer fra utenfor politikken og vi mener at Bård Ludvig er en slik kandidat, sier Holst.

Thorheim er beæret over kandidatforslaget.

– Det er en stor tillitserklæring og en ære, og jeg skal stå på å gi alt, sier han.

Får tøff konkurranse

Men Thorheim får tøff konkurranse.

Henrik Asheim fra Akershus flagget sitt kandidatur forrige mandag.

Han er nå parlamentarisk nestleder i Høyres stortingsgruppe, og var frem til valget Forsknings- og høyere utdanningsminister.

Også Nikolai Astrup er en nestleder-kandidat, kunne TV 2 melde samme dag.

Nestleder-debatten er nå i full gang i Høyre.

Lederen i Vestland Høyre flagger sin støtte til Henrik Asheim, mens lederen i Innlandet peker på Nikolai Astrup.

Thorheim er heller ikke den eneste mulige kandidaten fra nord.

Erlend Svardal Bøe er lansert av sin lokalforening Tromsø Høyre, skrev VG i forrige uke.

– Jeg stiller meg til disposisjon for alle verv i Høyre, men jeg tror kanskje ikke mitt navn er det mest aktuelle i denne sammenhengen. Samtidig er det som sagt veldig hyggelig å bli nevnt, og valgkomiteen får bare ta kontakt, sa Bøe til avisen.

Valgkomiteen til Høyre har nytt møte onsdag, og målet er å ha en innstilling klar i slutten av februar.

Valg av ny nestleder skal skje på Høyres landsmøte 2.-3.april.