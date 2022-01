Graham Hansen sendte melding til kreftsyk rival: – Det var en måte å gi støtte

Det var ikke mange øyne som var tørre da Virginia Torrecilla ble byttet inn for Atlético Madrid i den spanske supercup-finalen mot Barcelona i helgen.

Det var gått nesten to år siden sist den nå 27-årige fotballspilleren hadde deltatt i en kamp. Atlético og Torrecilla tapte 0-7, men hyllesten hun fikk fra Barcelona-spillerne etter kampslutt vil hun sent glemme.

Atlético-spillere, med en rekke landskamper for Spania, fikk gode klemmer av venninner som Mapi León og Jenni Hermoso. Hun ble kastet i været av en samlet Barcelona-tropp og hyllet for comebacket.

LES: Returnerte etter nesten to års kamp mot kreften

På pressekonferansen etter kampslutt, uttalte finalens «Most valuable player», Caroline Graham Hansen, seg om scenene som utspilte seg:

– For meg var Virginia Torrecilla kampens beste spiller. Dette var en stor dag for henne, for fotballen og for spansk kvinnefotball.

Det er ikke første gang den norske 26-åringen viser støtte til Atlético Madrid-spilleren. I etterkant av supercupfinalen, kom Torrecilla med en avsløring på Twitter:

Déjame que os cuente algo.. @CarolineGrahamH me escribió cuando enfermé, (sin conocerme de nada) diciéndome que me recuperara y que me esperaba en los terrenos de juego, casi dos años después, casualidades de la vida, así ha sido! Este premio es tuyo, solo tuyo! MERECIDISIMO.💪🏽 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) January 23, 2022

– La meg fortelle dere noe.. Caroline Graham Hansen skrev til meg da jeg først ble syk (uten å kjenne meg i det hele tatt) hvor hun ønsket meg god bedring og at hun ventet på meg på fotballbanen. Nesten to år senere vil livets tilfeldigheter ha det slik at det ble sånn. Denne premien er din, bare din. Utrolig fortjent! skrev Torrecilla.

Til TV 2 kan Graham Hansen bekrefte at hun plukket opp telefonen og kontaktet Torrecilla kort tid etter hjernesvulstoperasjonen i mai 2020.

– Jeg sendte henne en melding og ønsket henne god bedring. Det var en utrolig tøff diagnose hun fikk, og hun måtte gjennom heftige behandlinger også etter operasjonen. Det var for meg en måte å gi støtte på i en tøff situasjon, sier Graham Hansen, som selv har gått gjennom hjerteproblemer denne sesongen.

– Jeg tenker at man må gjøre for andre det man vil at andre skal gjøre for deg. At hun setter så stor pris på en melding fra meg og fra andre kjente og ukjente, viser nok hvor tøft dette har vært for henne.

Torrecillas fem minutter på banen i supercupfinalen ble et sterkt øyeblikk for mange.

I et større intervju med den spanske sportavisen Marca denne uken sier 27-åringen at «jeg har jobbet veldig hardt for å bli den fotballspilleren jeg var før».

– Jeg kikket bort på henne et par ganger i de fem minuttene hun spilte og det virket som hun slet med å holde tårene tilbake. Det var mange følelser. Etter kampslutt så man at for hver eneste klem hun fikk, så falt det nok en tåre, forteller Graham Hansen.

– Det er mange på vårt lag som er nær venn med henne gjennom landslaget og tidligere klubber. Det var et veldig sterkt øyeblikk også for oss som ikke kjenner henne. Å få reise seg, klappe henne inn og etterpå se all den kjærligheten og hva det comebacket betyr for alle utpå der, var utrolig fint, sier Ingrid Syrstad Engen.