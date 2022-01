Christian Eriksen klar for comeback – signerte for Premier League-klubb

Følg TV 2s Deadline Day-sending mandag fra 11.00 på tv2.no og TV 2 Play.

Deadline Days første store signering er et faktum. Brentford har signert den danske profilen Christian Eriksen. Det bekrefter klubben på sine offisielle hjemmesider. Kontrakten er ut sesongen med opsjon på et år til.

29 år gamle Eriksen fikk hjertestans i EM for sju måneder siden, og det var lenge usikkert om dansken kunne fortsette karrieren. Men etter å ha fått operert inn pacemaker ble det klart at han kunne spille videre.

– Jeg er glad for å annonsere at jeg har signert for Brentford. Jeg kan ikke vente på å komme i gang. Ser dere forhåpentligvis snart, sier Eriksen i en video til supporterne på Brentfords Twitter-konto.

Brentford-manager Thomas Frank er også fornøyd med signeringen av sin landsmann.

– Vi er sikre på at Christian bil ha stor innflytelse i Brentford og i Premier League fra nå og til slutten av sesongen, sier Frank til klubbens hjemmeside.

– Forstår at folk har spørsmål

Eriksen ble løst fra sin kontrakt med Inter på grunn av hjertestansen og fordi han fikk installert en pacemaker. I Serie A er det ikke tillatt at spillere med pacemaker får spille kamper.

I Premier League må en hjertespesialist godkjenne Eriksens helse før han får grønt lys til å spille.

– Jeg forstår at folk vil ha spørsmål rundt prosessen. For å respektere Christians personvern, kommer vi ikke til å diskutere detaljer. Jeg kan berolige Brentford-fans med at vi har sikret oss om at Christian er i den best mulige formen til å spille profesjonell fotball. Vi er sikker på at han kommer til å ha en stor påvirkning på både Brentford og Premier League, sier Brentfords fotballdirektør Phil Giles.

Eriksen har som kjent svært godt kjennskap til Premier League fra før. Den tekniske midtbanespilleren spilte for Tottenham fra 2013 til 2020, før han ble solgt til Inter.