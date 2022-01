Tedros nominert til ny periode som WHO-sjef

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, er innstilt til en ny femårsperiode av organisasjonens styre.

Ledervalget i mai regnes dermed som en formalitet ettersom Tedros er eneste nominerte.

Det bekreftet styreleder Patrick Amoth etter en avstemning i styret tirsdag.

Etiopiske Tedros er blitt et kjent ansikt for mange under koronapandemien. Han har vært WHOs generaldirektør siden 2017. Tidligere har han vært helseminister og utenriksminister i hjemlandet, samt leder for Det globale fond mot aids, tuberkulose og malaria.

(©NTB)