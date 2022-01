Bekreftet: Roy Hodgson overtar Watford

Det bekrefter Watford i sine offisielle kanaler.

Claudio Ranieri fikk sparken forrige mandag etter kun å ha ledet Watford i litt over tre måneder. Med italieneren ved roret havnet Watford i nedrykksstriden i Premier League.

Nå blir det opp til Roy Hodgson å forsøke å redde plassen for Joshua King og lagkameratene.

Hodgson ga seg i Crystal Palace etter forrige sesong, og har vært pensjonist siden.

Nå er det altså klart at 74-åringen, som har ledet en rekke klubber i løpet av sin karriere, deriblant norske Viking, FC København, Inter, Blackburn, Fulham, Liverpool og det engelske, sveitsiske og finske landslaget, gjør et comeback fra pensjonisttilværelsen.

Og det til tross for at Hodgson uttalte til Crystal Palaces hjemmeside at han kom til å gi seg med fotballen.

– Etter mer enn 45 år med å trene fotballag, har jeg avgjort at det var på tide å gi seg med å trene toppfotball i Premier League, sa han.

Watford har for å vane å sparke manager. Da den nylig sparkede Ranieri erstattet Xisco Munoz, ble han den sjette manageren for klubben i løpet av de to siste årene.

– Nei, det er jo hakk i plata. De spiser jo managere der. Jeg tenker at de som velger å ta en trenerjobb i Watford, må forberede seg på at det sannsynligvis blir kortvarig. Det er ikke noe vits i å kjøre over hele flyttelasset, og heller leie enn å eie leilighet der, sa TV 2-ekspert Petter Myhre til TV 2.