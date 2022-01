Iben (17) er en av få nordmenn som har hatt korona tre ganger

Mandag kom 17 åringen fra Bærum ut av sin tredje runde med korona og isolasjon.

– Da testen var positivt, var det nesten vanskelig å tro på, sier Iben Marie Ekorness til TV 2.

Det var Budstikka som først omtalte den litt uheldige 17-åringen.

– Det skulle jo ikke være mulig?! sier hun og ler.

– Men jeg er først og fremst glad for at det har gått så bra! Selv om jeg var ganske syk sist runde, kunne det gått mye verre.

Bare 17 tilfeller

Ekorness er blant et fåtall av nordmenn som har fått påvist korona tre ganger.

Mandag var Iben tilbake på Rud videregående skole. – Tre isolasjoner er mye! Nå håper jeg virkelig jeg er ferdig med korona, sier hun. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I følge FHI sin ukerapport fra uke 2 er det gjennom pandemien bare oppdaget 17 mulige tilfeller av pasienter med trippel infeksjon.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, sier at det er mulig å bli smittet av både alfa, delta og omikron-variantene.

– Da håper en at det blir mildere sykdom for hver gang, for en vil i en sånn situasjon bygge immunitet med de andre variantene man har hatt, sier Forland.

Første gangen 17-åringen ble smittet var i februar 2021, før hun igjen ble smittet i september.

– Den aller første gangen mistet jeg både smaks- og luktesans, men ble ikke veldig syk. Den andre gangen hadde jeg ikke symptomer i det hele tatt, men testet positiv på hurtigtest på skolen som videre første til positiv PCR-test, forklarer hun.

TV 2 har fått sett alle av Ekorness sine tre positive testresultat, utskrevet av Helsenorge.

– Men nå sist ble jeg faktisk ganske syk. Feberdrømmer og vondt i hele kroppen. Jeg er glad jeg er ferdig med det, sier 17-årigen.

– Forhåpentligvis, da! Ingenting kan egentlig overraske meg lenger.

Ikke vaksinert

Hun har ikke fått tatt vaksine, da hun knapt har hatt tid mellom koronasykdom. Etter positiv test må man nemlig vente minst tre måneder før man setter vaksine.

– Men jeg skal helt klart vaksineres! Ikke bare for min egen del, men også for å beskytte andre, sier Ekorness.

Forskere og leger regner smittede godt beskyttet etter gjennomført sykdom, men Ekorness stusser likevel over egen uflaks.

Én av gangene Iben fikk påvist korona hadde hun ingen symptomer, men testet positivt på en hurtigtest på skolen. Deretter fikk hun også positivt svar på PCR-test. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Under pandemien har jeg har levd som alle andre 17-åringer, fulgt restriksjonene, holdt meteren og brukt munnbind. Jeg er rett og slett litt imponert? Det har vært en veldig rar opplevelse, sier hun.

Isolering

De rundt henne har også reagert med forbløffelse.

– Det gikk overraskende fint å være i isolasjon for tredje gang. Men det er klart det er litt krevende når ingen andre i familien tester positivt. Det er jo litt av en logistikk, sier Ekorness.

Hun har stort sett måtte sitte i kjellerstuen, med mamma, pappa og to brødre på god avstand i en etasje over.

– Du er jo en slags Norgesmester i isolasjon, har du noen tips til andre som trolig skal gjennom dette?

– Første gangen rundet jeg 7 sesonger av en serie! Så mitt beste tips er å finne noe du liker å fylle tiden med. Og så kan jeg anbefale digital monopol!