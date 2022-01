Tomine fikk én uke på «Farmen kjendis»: – Alle kommer til å spille som f*en

Denne uken huset Bøensætre gård to ekstra deltakere, etter at kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) og artist Tomine Harket (28) entret Farmen kjendis som utfordrere.

Da de ni opprinnelige deltakerne valgte å sende hjem Alfsen, kunne Harket juble over å bli en fullverdig forpakter. Gleden ble imidlertid kortvarig.

– Veldig kjipt

Harket ble nemlig valgt som førstekjempe av storbonde Adam Ezzari (23), og tapte deretter i sleggekamp mot tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50).

– Det å ryke er selvfølgelig veldig, veldig kjipt, men jeg føler jeg gjorde en god figur likevel. Tre av seks spikere klarte jeg å få ned, og det er jeg jævlig stolt av. Så jeg føler jeg vant uansett, sier Harket og smiler bredt når TV 2 snakker med henne rett etter tvekamp-tapet.

MØTTE GRINI: Tomine Harket møtte Kjersti Grini i slegge, og den tidligere håndballspilleren visste å slå fra seg. Foto: Alex Iversen / TV 2

At hun ble valgt som førstekjempe kom ikke som noen overraskelse for 28-åringen. Hun skjønte raskt at de andre deltakerne hadde en avtale om å sende ut eventuelle utfordrere, men synes også det var noe fint med det.

– Ja, det er kjipt for meg at de bestemte fra start at jeg og Ole Martin skulle rett ut, uansett hva de syntes om oss. Men jeg synes det er jævlig kult at de som gruppe stod så sterkt, og at alle hørte på hverandre og var enige.

GJORDE SITT BESTE: Tomine Harket satte alle kluter til da hun møtte Kjersti Grini i sleggekamp. Foto: Alex Iversen / TV 2

Fikk sammenbrudd

Helt i starten av oppholdet ble 28-åringen rimelig satt ut av hvor sammensveiset gjengen var, og fikk et sammenbrudd etter møtet med Farmen-tilværelsen.

– Jeg ble ganske satt ut i starten, da jeg kom inn og så hvor inni sitt eget hodet alle var – de var i en boble. Det synes jeg var litt skummelt og ubehagelig, for jeg følte meg veldig utenfor. Ikke som i «utenfor gjengen», men som i at her har alle mista det, og jeg er den eneste som er «sane», sier hun åpenhjertig.

BLE TRØSTET: Da Harket fikk et lite sammenbrudd den første morgenen, ble hun trøstet av blant andre Ingrid Simensen. Foto: Skjermdump / TV 2

Etter første natt på gården, brøt hun ut i gråt, men fikk mye støtte fra flere av deltakerne. Da gikk ting straks bedre.

– Da begynte jeg å komme såpass inn i det selv, at jeg synes ikke de var like crazy lenger. Da var jeg sånn: «Faen, nå har jeg begynt å bli gal», sier hun.

Merket seg allianser

Til tross for at hun kun fikk én uke inne på gården, rakk hun å merke seg at det var en del grupperinger på gården.

– Jeg tror det finnes flere allianser. Jeg kunne godt laget et kart for å si det sånn. Det er veldig mye fram og tilbake. Folk sier én ting og mener noe annet, forklarer Harket.

Nå tror hun konkurransen og spillet begynner å tilspisse seg.

– Jeg tror det kommer til å bli enda mer spill framover, for nå er det snart alle mot alle. Og da må de nok lage flere grupperinger, egentlig. Nå føler jeg det er en veldig liten gruppe mot en kjempestor gruppe. Den store gruppa vil nok dele seg opp nå, sier hun, uten å gå i detaljer på hvem gruppene består av.

BØR SPILLE: Harket håper venninna Ingrid Simensen tør å spille mer framover. Foto: Alex Iversen / TV 2

Hun håper at hennes gode venninne, Ingrid Simensen (28), nå tør å kjempe litt med nebb og klør.

– Jeg tror egentlig alle kommer til å spille som faen. Jeg håper at Ingrid også spiller litt, for jeg føler ikke at det er så veldig henne å gjøre det. Men det må hun for å overleve der inne, sier hun.

Ikke motivert

Til tross for at Harket nå må reise fra Bøensætre gård, er ikke reisen i 1922 helt slutt ennå. Nå skal hun nemlig til Søndre Størholdt og Torpet kjendis. Den beskjeden kom litt bardust på 28-åringen.

– Jeg aner ikke hva eller hvordan det er der – eller hva det er. Det er litt sånn «panic mode» igjen, men jeg tror at det er veldig mye mildere på Torpet enn det er her. Det er deilig. Da får jeg hvert fall pustet litt, sier hun.

Hun avslører at hun ikke er veldig motivert for å fortsette livet 100 år tilbake i tid, men at én person kan hjelpe på humøret.

– Jeg håper at Ole Martin er der. Jeg synes det var jævlig kjipt å se han dra. Det ble mye mer følsomt enn jeg trodde det skulle bli. Jeg synes han er en helt fantastisk fyr, så det var veldig kjipt at han fikk så kort tid her. Jeg håper at han er der, for da skal jeg gi han en god klem, sier hun.

