Røper gladnyhet

Artist, DJ og «The Voice»-dommer Martin Danielle og kjæresten Alexandra Backström blir foreldre igjen.

Backström deler gladnyheter gjennom en video og et innlegg på Instagram.

«Det var mye å ta innover seg i starten»

Hun har tidligere vært åpen og en tøff fødselshistorie, og i et tidligere intervju med Se og Hør fortalte foreldrene at de gikk gjennom en fødselsdepresjon.

På Instagram skriver Backström at det er mange som har spurt om hun har turt å tenke tanken om å få et nytt barn.



«Sannheten er at jeg veldig lenge tenkte at vi var godt fornøyd med et barn. Men så var det noe som våknet i meg - jeg ville faktisk gjøre det en gang til. Og nå har det skjedd», skriver hun på Instagram.

«Det var mye å ta innover seg i starten, men vi skal bli en familie på fire. Fire i gjengen, og Alf skal få verdens fineste gave i et lite søsken for livet. Jeg vet denne gangen hva jeg går til, og jeg vet hvilke spørsmål og behov jeg har», skriver hun videre.

Hun forteller at de ville bekrefte at alt sto bra til med den lille, før de delte nyheten med resten av verden.

«Nå er vi klare, og vi føler oss enormt heldige som får oppleve dette igjen. Velkommen baby, sommer 2022!», står det i innlegget.

Paret ble foreldre for første gang i 2019, og forlovet seg i 2020.

Ærlig om «mammakroppen»

Alexandra Backström, som er tidligere MissWorld-deltaker er kjent for å dele ærlige og uredigerte bilder og tanker av og om «mammakroppen» på Instagram.

I et intervju med God kveld Norge har hun tidligere vært åpen om at hun følte på et kroppspress etter fødsel.

– Jeg fant ingen på Instagram som jeg kunne relatere meg til, og som var litt ærlig på at kropp og sinn får kjørt seg både under graviditet, fødsel og den første tiden etter - og da bestemte jeg meg for å kanskje kunne være den noen kan relatere seg til for andre, sa hun da.

