Koronakaos på fødeavdeling – fikk ikke bruke toalettet

Da vannet gikk for koronasmittede og gravide Ece Ella Stêrk, måtte hun isoleres på et rom alene uten toalett og partner. Nå beklager sykehuset behandlingen hun fikk, og sier situasjonen er krevende.

Selv om flere tiltak er lettet på, tross økende smitte, er det fortsatt en del gjenværende regler som skaper store utfordringer i samfunnet.

Ekteparet Ece Ella og Servet Yildiz Stêrk fikk en svært ubehagelig opplevelse da Ece Ella skulle føde sitt første barn på Ullevål universitetssykehus (OUS) i Oslo i forrige uke.

– Jeg er overbevist om at hendelsen var med på å påvirke fødselen i negativ retning, forteller Ece Ella til TV 2.

Koronasmittet og gravid

Rekordmange nordmenn er smittet av koronaviruset akkurat nå. Torsdag er det registrert 24.530 nye smittetilfeller.

39 uker ut i svangerskapet ble Ece Ella en del av statistikken da hun fikk en positiv koronatest. Forkjølelsessymptomene forsvant i løpet av 4-5 dager.

Men da vannet gikk 18. januar, var testen fortsatt positiv.

SMITTE PÅ FØDEAVDELING: Stadig flere nordmenn smittes med omikron - det blir en utfordring for fødeavdelingene i landet. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg ringte sykehuset og fikk beskjed om å komme til føde-gyn klinikken. Der ble jeg plassert på en besøksstol i et rom som minnet om et undersøkelsesrom, ikke en fødestue, sier Ece Ella.

Senere fikk hun forklart at det var det eneste ledige rommet for koronapositive, og at det var cirka fire til fem kvinner i samme situasjon samtidig som Ece Ella, med påvist smitte eller uavklart smittesituasjon.

Ullevål sykehus anslår at de har i gjennomsnitt 26 nyfødte hver dag på OUS, men har bare ett koronaisolat på føde-gyn mottaket.

– Sykepleieren var sliten, lei og oppgitt. Hun sa hun måtte løpe rundt fra pasient til pasient, og beklaget at jeg ikke fikk den pleien jeg trengte, sier Ece Ella.

Fikk ikke tilgang på toalett

Marerittet, som varte i flere timer, startet for alvor da Ece Ella måtte gå på toalettet. Vannet hadde gått og hun var bekymret for infeksjonsrisikoen som kom med dette.

Med isolasjonsstatus fikk hun ikke bruke toalettet i gangen, selv om oppholdsrommet hun var plassert på ikke hadde toalett.

– Jeg ble bedt om å tisse i en skål (bekken) og måtte gjøre det, forteller hun gråtkvalt.

At ektemannen Servet Yildiz Stêrk fortsatt ikke fikk være til stede tross innvendinger, gjorde vondt verre. Ektemannen, som også er advokatfullmektig, er sjokkert og skuffet over sykehusets håndtering av situasjonen.

– Ifølge dagens lovverk har kvinner rett til å ha med seg partner før og under fødselen og i tiden etterpå. Skal denne retten begrenses, er det sykehuset som må fremlegge en særskilt begrunnelse, sier Stêrk og legger til:

– I vårt tilfelle, to år ut i pandemien, fikk vi ingen begrunnelse til tross for at vi aktivt etterlyste dette og anførte at det å begrense partners tilstedeværelse ville være uforholdsmessig inngripende.

I en mail til TV 2 skriver Miriam Kum Nyberg, som er leder for fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, at de beklager de negative opplevelsene denne familien har hatt.

– Vi tar med oss deres tilbakemeldinger som læringspunkter, da vi alltid arbeider mot å bli bedre i vårt møte med fødekvinner og deres pårørende, skriver Nyberg.

RYSTET: Det nybakte foreldreparet sier de er i smerte, sinne og sorg etter opplevelsen på fødselsavdelingen Foto: Privat

Men det stoppet ikke der.

– Smerte, sinne og sorg

Etter en traumatiserende opplevelse på oppholdsrommet ble Ece Ella flyttet til en isolert fødestue, og Servet fikk være med.

– Det var ubeskrivelig godt å endelig få med partneren min, men jeg var fortsatt påvirket av situasjonen.

Fødselen gikk bra, og paret fikk til slutt en frisk jente etter over 36 timer i fødestuen.

– Jeg er overbevist om at hendelsen var med på å påvirke fødselen i negativ retning. Nå i ettertid sitter jeg igjen med smerten, sinnet og sorgen over all den frykt og usikkerhet jeg har måttet tåle som følge av at sykehuset etter to år med pandemi, fortsatt ikke er forberedt på den økte smitten i samfunnet, sier Ece Ella.

Etter ett døgn i barsel, fikk også ektemannen Servet forkjølelsessymptomer.

Bedt om å dra fra sykehuset

– Da forkjølelsessymptomene oppstod, ba jeg om en hurtigtest for å avklare for meg selv om jeg for ordens skyld burde bruke munnbind i kontakt med den nyfødte, sier Servet.

Han ble derfor sjokkert da han ble bedt om å forlate sykehuset, oppsøke en teststasjon for å ta en PCR-test og holde seg hjemme om den var positiv.

Ifølge både FHI og OUS' egne retningslinjer kan partner som hovedregel være med på isolasjon på fødeavdelingen (observasjon/føde/barsel).

– Først etter noen slitsomme diskusjoner, fikk jeg endelig et møte med en av de ansvarlige legene som hadde en helt annen tilnærming.

Servet fikk en hurtigtest og kunne bli igjen på sykehuset uavhengig av statusen.

– Men for oss var skaden allerede gjort. Vi følte oss ikke velkommen, og valte å dra hjem før anbefalt tid så snart de nødvendige undersøkelsene var over, sier Servet.

Sykehuset har ikke mulighet til å besvare den enkelte hendelsen ytterligere, men beklager at kvinnen fikk en ubehagelig opplevelse.

Krevende situasjon

Nyberg, leder for fødeavdelingen, peker på en uoversiktlig smittesituasjon i samfunnet, men sier at de har på tross av dette en god oversikt over føde/gyn-mottaket.

– Men vi har bemanningsutfordringer på grunn av fravær blant ansatte, samtidig som det er ressurskrevende å håndtere smittede gravide og fødende.

FØDEAVDELING: Ullevål Sykehus, Oslo. 20 oktober. Kvinnesenteret på Ullevål sykehus. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tillegg til et isolat på føde-gyn, har Ullevål to fødestuer som er smittestuer og tre enerom på barsel som kan brukes til kvinner som må isoleres under fødsel.

– Vi har også planer for å utvide isolasjonsplasser ved behov, sier hun.

– Hva er prosedyrene når det er flere smittede på avdelingen samtidig?

– Kvinneklinikken har en beredskapsplan, denne planen inneholder handlingskort som beskriver pasientflyt når vi har en pasient med smitte, to med smitte, tre med smitte osv, sier Nyberg og legger til:

– Men samtidighetsutfordringer kan selvfølgelig og dessverre tidvis oppstå.

– Skuffet og overrasket

Cecilia Ingulstad står bak Barselopprøret som jobber for et bedre tilbud i barselomsorgen. Hun er overrasket over situasjonen familien havnet i på nåværende tidspunkt.

– Jeg tenkte at det kan ikke være sant, at dette kan skje på Norges største fødeavdeling.

Ingulstad sier hun er skuffet over at sykehusene ikke er i stand til å gi utfyllende og god informasjon til gravide.

– Det føles som en tilstand av rettsløshet og forvirring. Vi er i januar 2022, nesten to år inn i pandemien - vi vet ganske mye nå om hva det betyr for kvinner å ikke ha partneren sin der, sier Ingulstad.

Ece Ella, Servet og lille nyfødte Elin har det bra, men det ferske foreldre paret er fortsatt rystet over det som har skjedd.

– Usikkerheten som råder blant helsepersonell i forbindelse pasientrettigheter og deres egne retningslinjer er totalt uholdbart. Det skal ikke være slik at fødende kvinner og deres pårørende som allerede er i en sårbar situasjon, skal måtte kjempe mot helsepersonell for at deres grunnleggende rettigheter skal bli respektert, sier Servet.