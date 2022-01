En av årets store bilnyheter kommer fra Volkswagen og heter ID.Buzz. Og det er en bil vi har ventet lenge på. Det er over 20 år siden VW viste oss konseptbilen Microbus/Bulli for første gang. Her skulle den legendariske Hippiebussen få en moderne oppfølger og interessen var enorm.

Likevel ble prosjektet etter hvert skrinlagt. Men Volkswagens omfattende satsing på elbiler har gitt modellen en ny sjanse. I 2017 fikk vi for første gang se konseptbilen ID.Buzz.

Nå er det ikke lenge til lansering av denne og søstermodellen ID.Buzz Cargo (som er varebil-utgaven). Men først har bilen vært på en overraskende tur til Norge.

Vi i Broom kom over den ved Barcode i Oslo sentrum i dag.

ID.Buzz Cargo er navnet på varebilutgaven, den produseres side-om-side med flerbruksbilen på fabrikken i Tyskland.

Ikke akkurat diskret

– Gjett om den vakte oppsikt! Det har naturligvis også veldig mye med kamuflasjen å gjøre. Den er jo ikke akkurat diskret, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Det ser ut som varebilversjonen?

– Vi fikk ikke sett så mye av interiøret, men det er nok ID.Buzz Cargo, dette. Jeg fikk en kjapp titt på dasbbordet, og der ser det ut som VW bruker samme skjermløsning som på ID.4. En midtplassert skjerm og en mindre over rattet, forteller Vegard.

Fronten er helt klart den mest særpregete delen av dette designet.

Fronten skaper særpreget

– Hva er førsteinntrykket ditt ellers?

– Den ser mindre og litt mer kompakt ut enn jeg hadde ventet fra alle bildene i forkant. Dette er tydeligvis den korte versjonen, bilen kommer også i en lang utgave. Men samtidig er akselavstanden solid. Fronten er det som skaper særpreget her, blant annet med den skrå sideruten foran som har en ganske betydelig retrofaktor. Resten av designet er ganske boksete. Men slik må det vel også bli når den skal selges både som flerbruksbil og varebil – og mye innvendig plass er viktig.

Vegard fikk også bekreftet at den offisielle premieren er 9. mars. Da skal vi dessuten få priser og tekniske informasjon om bilen. De første norske kundene skal etter planen få bilene sine over sommeren.

Slik ser konseptversjonen ut, den har vakt stor oppsikt.

Familiebil som skiller seg ut

De første eksemplarene av bilen har nå rullet ut fra fabrikken i Tyskland. Buzz vil som resten av ID.-familien bygges på MEB-plattformen fra Volkswagen.

De siste årene har vi fått flere bildedrypp på bilen. Helt flatt gulv gjør det enkelt å kombinere smarte og praktiske løsninger. Her blir det etter alt å dømme seter som kan flyttes rundt og også tas ut, i tillegg til fleksible bordløsninger og mulig til å lage senger.

En campingbil-versjon er nok i god VW-tradisjon heller ikke utenkelig.

Flerbruksbilene har tapt mye salg de siste årene. Med ID.Buzz håper Volkswagen å snu den trenden.

Ta over for flere biler

Etter det vi erfarer vil ID. Buzz komme i to varianter. En firehjulsdrevet versjon med 369 hestekrefter og et batteri på 111 kWt. Og i en billigere variant med bakhjulsdrift og et noe mindre batteri batteri på 84 kWt. På sistnevnte vil effekten være 286 hestekrefter.

Bakhjulsdfrift skal være først ut, det er uklart hvor lenge etter versjonen med 4x4 er. Her er det også betydelig usikkerhet rundt produksjon og deletilgang akkurat nå. Den internasjonale mangelen på halvledere stikker kjepper i hjulene for svært mange bilprodusenter.

Når ID. Buzz blir klar for markedet, er det ikke bare over 70 år gamle VW Type 2 den er ment å ta over for. Den er ment å bli vel så mye en arvtaker for flerbruksbilene Touran og Sharan. Kanskje kan den også sparke nytt liv i hele flerbruksbilklassen. Det trengs, for denne bilklassen har nemlig lidd under sterkt fallende salg og stadig færre modeller de siste årene.

