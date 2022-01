Da Odds nye trener ble kjent, utløste det SMS-skred fra norske stortalenter

Han har stort sett vært assistenttrener i hele sin trenerkarriere, men som nyansatt Odd-trener er det likevel en offensiv Pål Arne «Paco» Johansen som tar fatt på livet som eliteserie-trener.

– Det er med en viss porsjon ydmykhet at jeg tar fatt på denne oppgaven. Jeg har jo bevisst ventet med å ta slike roller gjennom å være assistent og hatt andre internasjonale oppgaver på veldig høyt nivå tidligere. Samtidig tror jeg at opplevelsene jeg har fra internasjonal fotball er trygge å ha med seg nå. Det har tatt tid, men jeg føler jeg har tatt tiden jeg har behøvd og at jeg er klar nå, sier Pål Arne Johansen til TV 2.

Han påpeker samtidig at han har erfaring fra eliteserien som Hønefoss-assistent i 2011 og 2012. I 2014 og 2014 var han assistent i polske Legia Warsawa, mens han siden 2017 har jobbet i Norges Fotballforbund med aldersbestemte landslag.

– Jeg har vel egentlig kun internasjonal erfaring, og har vel ledet rundt hundre kamper internasjonalt. Det gjør at jeg tror jeg har et godt grep om trendene og utviklingene i internasjonal fotball. Det håper jeg å ta meg med til Odd, i en riktig variant, sier Paco.

– Du legger lista høyt med tanke på at det skal være internasjonalt?

– Ja, men jeg opplever etter fem år som landslagstrener at det er der spillerne legger lista. Da skal jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe spillerne med å nå målene sine. Er det en ting jeg står for som trener, så er det at jeg tar drømmene til spillerne på alvor. Om en spiller sier han vil bli en internasjonal spiller, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe dem, sier Johansen.

Ble kontaktet av flere spillere

Og kanskje var det derfor flere spillere allerede mandag kveld, da det begynte å bli kjent at Johansen skulle bli Odd-trener, tok kontakt med 44-åringen.

Beskjeden var enkel: De ytret ønske om å spille for den nye Odd-treneren.

– Det har vært noen, og noen har nok vært urealistiske prospekt for å si det sånn. Men det er kanskje noen vi skal vurdere også, sier Pål Arne Johansen.

Han vil ikke si hvilke spillere det er snakk om, men det skinner gjennom at det i hovedsak dreier seg om spillere han har hatt på aldersbestemte landslag.

– Jeg setter veldig pris på det og tar det som et tegn på at generasjonene jeg har trent på landslaget, som er fra 1997 til 2004, har respekt for meg. Og det er jo også en veldig spennende aldersgruppe for Odd som først og fremst må være en utviklingsklubb. Så vi skal lete godt i det segmentet, sier han.



I Odd er man tydelig på at Johansens relasjon til aldersbestemte landslagsspillere blir sett på som positivt.

VIL GJENREISE ODD: Einar Håndlykken mener Odd hører til i toppen av norsk fotball – og føler seg trygg på at Pål Arne Johansen er rett mann til gjenreisingen av Odd. Foto: Trond Reidar Teigen

– Ja, klart det. Han kjenner stort sett alle de største talentene som har vært gjennom yngres landslag og har allerede en god relasjon. Så det ser vi på som et veldig positivt element, sier Odd-direktør Einar Håndlykken.



Han understøtter også det Johansen sier om internasjonal erfaring.

– Vi har fått vårt førstevalg. Det er en erfaren og flink fotballmann som har vært rundt i Europa og lært av de aller beste. I tillegg er han flink med unge spillere. Han «tikket av» på alle punkter vi hadde, sier Håndlykken.