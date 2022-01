Mottok kondolanser etter forrige sesong

GOD MORGE NORGE (TV 2): I den siste sesongen av «Rådebank» følger vi kjærlighetsforholdet mellom GT og Hege. Nå forteller de at seriens overbevisning har ført til misforståelser.

Den populære NRK-serien «Rådebank» tar opp alvorlige temaer som har rørt mange av dens tilhengere. Skuespillerne Odin Waage og Maja Christiansen, som spiller Glenn Tore (GT) og Hege, forteller at seriens overbevisning har ført til flere misforståelser.

«Rådebank» er en fiksjonell serie med reelle problemstillinger, der man kommer tett på rånemiljøet i Bø og karakterene som bor der. Maja forteller at det har vært mange tunge innspillingsdager på grunn av den alvorlige tematikken, men at produksjonen har brukt mye tid på fremstillingen og utførelsen slik at de har lært mye.

– Mange tror at serien er ekte. Noen tror at vi er rånere og at jeg jobber som billakkerer. Etter andre sesong fikk jeg til og med kondolanser i innboksen min, sier hun til God morgen Norge.

FORVIRRA SEERE: Maja Christiansen har opplevd at mange tror hun er karakteren Hege i virkeligheten. Foto: God morgen Norge

Kjærlighetssorg

Skuespillerne beskriver seriens avslutning som vemodig og vond, og sammenligner det som å ha kjærlighetssorg.

Over en halv million har sett første episode i den siste sesongen. Etter stor suksess med de to første sesongene, lovet serieskaper Linn-Jeanethe Kyed en mindre dyster skildring av rånerene sitt liv, men alt er ikke bare fest og moro for rånerne i Bø.

– Det er kult med så stort engasjement, vi hadde ikke forventet det i starten. Serien treffer mange og det viser at tematikken er viktig, sier skuespillerne.

Det siste kapittelet rører mindre i råning og bygdekultur – det handler om livet og om kjærligheten. Vi ser et sårt forhold mellom to unge voksne som er preget av kompisens bortgang.

– Vi kjenner hverandre godt.

Sesongen byr også på intime scener. Maja beskriver et nært forhold til Odin, som bygger på tillit. Odin synes dette er viktig.

– Trygghet er det viktigste i vår relasjon, særlig under intime scener. Det er også mye teknikk, forteller Odin.

Kaos og orden

Skuespillerne er gode venner. Odin forklarer at de har mye fellesinteresser, som blant annet inngår i film og musikk.

– Vi er forskjellige. Den største forskjellen er at Odin er kaos og jeg er orden, sier Maja.

Skuespillerne synes det er positivt at de har sine ulikheter. De hadde også ulike måter å gå inn i rollene sine på. Maja blir overasket når Odin forklarer at han tilbrakte en hel uke i den røde Volvoen før innspilling.

For fire år siden dro nemlig Odin sammen med andre fra produksjonen til Strømstad i Sverige. Det ble hans første møte med rånekulturen.

SATTE SEG INN I ROLLEN: Odin beskrives som kaotisk. Derfor tilbrakte han en hel uke i rollens Volvo for å finne karakteren Glenn Tore. Foto: God morgen Norge

– Jeg kjøpte en Volvo-jakke og caps, så gikk jeg rundt i karakter som GT. Etter det dro jeg til Bø hvor jeg sov en uke i Volvoen.

Han hadde ikke noe forhold til råning fra før og syntes det var viktig å møte miljøet som overrasket positivt med varme og inkludering. Et slikt forhold håper de flere har fått til miljøet – også når Rådebank er ferdig.