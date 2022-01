Slutt for Allsang på grensen

Etter 15 sesonger er det slutt for det populære TV 2-programmet. Siden 2007 har over 400 artister underholdt, og nesten 300.000 har vært publikum på Fredriksten festning under opptakene.

– Når vi nå velger å tenke nytt, så gjør vi det med en visshet om at vi samtidig går ned med «flagget til topps». Vi lukker Allsang-kapittelet med fortsatt gode seertall, og med en avslutningssesong som kommer til å bli fantastisk, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i en pressemelding.

Se den desidert mest sette Allsang på grensen-videoen i vinduet øverst i saken.

Uten støtten fra Halden og dugnadsinnsatsen på alle plan, hadde det aldri blitt noe TV-program, mener Rønningen.

– TV 2 har blitt tatt så godt imot i Halden og på Fredriksten festning i alle disse årene. Selv nå under pandemien har vi sammen klart å lage fantastiske programmer. Forhåpentligvis så kan vi i sommer fylle tribunene med sangglade publikummere i alle aldre, sier han.

Katrine Moholt (48) har ledet programmet hver sommer i 16 år. Selv om allsang er det beste hun vet, ser hun frem til å kunne ta seg en lang sommerferie neste år.

– Dette prosjektet har vært en glede fra dag en. Og at vi har fått lage programmet så lenge er rett og slett fantastisk i en TV-tid der fornyelse og endringer skjer så fort. Vi har laget noe som har betydd mye for somrene til folk, sier Moholt.

– Stolte

Ordfører Anne-Kari Holm (Sp) i Halden kommune ser frem til en fantastisk avslutning på eventyret.

– I Halden har vi vært stolte av å være vertsby for Allsang på grensen. Hver eneste sommer i 15 år har mange tusen tilreisende fått oppleve god stemning i sommerbyen Halden på grunn av dette TV 2-programmet, sier Holm, og fortsetter:

– Enda flere har blitt kjent med Fredriksten festning og byen vår via TV-skjermen. Allsangpublikummet vil alltid være velkommen til Halden og det vil TV 2 også. Nå gleder vi oss til en siste sommer med gjengen – en sesong vi har hørt skal bli tidenes beste.

Takker Allsang på grensen

Nå ser kommunen frem til å lage nye kulturopplevelser på Fredriksten festning. Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune sier i pressemeldingen at Allsang på grensen har gitt byen mye å bygge videre på.

– Dette TV 2-programmet har vist Norge og internasjonale artister hvilken utrolig flott arena Fredriksten festning er. Etter at allsangen kom til Halden har festningen blitt utviklet enda mer som kulturarena. Andre arrangementer har blitt lagt hit nettopp på grunn av TV-bildene fra allsangen.

– Mange i Halden har bygget opp solid kompetanse på arrangementer og tv-produksjoner gjennom disse årene. Derfor takker vi allsangen for fine sommerminner og er overbevist om at vi snart skal ønske nye arrangører og produsenter velkommen til arrangementsbyen Halden, sier Vevelstad.

Slipper billetter i dag

Trond Lie er daglig leder i Allsang på Grensen AS. Selskapet har produsert programmet for TV 2 de siste årene.

Han synes det er vemodig å si farvel til noe som de alle er så glade i.

– Men når en dør lukkes, er det mange nye dører som kan åpnes. Vi gleder oss til fortsatt å bidra med arrangementer og skape liv på Fredriksten festning i årene som kommer. Her gjelder det å tenke nytt og finne sin plass sammen med andre produsenter og arrangører.

– Slik kan det totale tilbudet på den unike Fredriksten festning og i arrangementsbyen Halden bli minst like bra i tiden som kommer. Det viktigste vi kan gjøre nå er å lage tidenes beste avslutning, og vi slipper de første billettene allerede i dag, forteller Lie.

– En epoke er over

Selv om Moholt synes det er vemodig å gi seg nå, er hun glad for å kunne avslutte på topp.

– Konseptet der vi skal samles og synge sammen, dele en felles opplevelse med mange andre, det å komme nært på artistene våre, og vi på publikum, er helt unikt. En epoke er over, men jeg vet jo at allsang som konsept vil bestå på festivaler, på konserter og forhåpentligvis på verandaer og ballkonger hjemme hos allsangpublikummet, sier Moholt, og avslutter:

– Vi får heller mimre tilbake til varme sommerkvelder på Fredriksten festning, og lage allsang sjøl, der vi er. Jeg kommer i hvert fall alltid til å synge ekstra høyt når åpningslåta vår Solskinnsdag ljomer ut i sommerkvelden – men jeg skal heller ikke legge skjul på at etter 16 år, skal det bli godt med sommerferie også – selv om allsang er det beste vi vet.