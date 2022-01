Åpner etterforskning etter en rekke fest-skandaler

Englands statsminister Boris Johnson står i hardt vært etter en rekke fest-avsløringer.

Nå vil londonpolitiet etterforske festlighetene.

Det bekrefter politisjef Cressida Dick overfor bystyret i London, ifølge Sky News.

– Jeg forstår så absolutt at det er en dypt offentlig bekymring rundt anklagene som har vært i media de siste ukene, sier Cressida Dick i London-politiet til avisen.

De siste ukene er det avslørt i britiske medier at det ble holdt en rekke fester og sammenkomster i statsministerboligen i 2020 og 2021, i strid med koronarestriksjonene som var i kraft i England på tidspunktet.

Senest mandag måtte statsminister Boris Johnsons kontor innrømme at det var et bursdagsselskap for statsministeren i Downing Street i juni 2020, da det ikke var lov med sosiale arrangementer.

Senere i uka ventes det at det kommer en rapport om festene og omfanget av regelbruddene.