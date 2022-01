Toyota Land Cruiser har forlengst blitt et ikon. I løpet av 70 år har modellen blitt produsert i mer enn 10 millioner eksemplarer.. Dette er bilen tar deg frem hvor som helst, når som helst – og som også tar deg trygt tilbake igjen.

I fjor viste Toyota en helt ny utgave, kalt 300-serie. Den erstatter 200-serie, eller modellen som ofte omtales som V8 på folkemunne.

Denne har hengt med siden 2007 (!) og nykommeren overtar dermed tronen som Toyota SUV-enes flaggskip.

Kommer ikke til Norge

Toyota lover at den skal få forbedret både vei- og terreng-egenskaper, sammen med mange nye teknologiske innovasjoner. Vekten er redusert, tyngdepunktet er lavere, hjulopphenget er helt nytt og sikkerheten skal også være ytterligere forbedret.

Til vår del av verden kommer den imidlertid ikke. Toyota bekreftet i fjor at bilen ikke skal selges i Norge eller øvrige markeder vest i Europa.

Og det er vel kanskje like greit når vi ser hva som nå skjer med modellen. Her ligger det nemlig an til rekordlang ventetid. Toyota ble tydeligvis tatt på sengen av interessen, for kort tid etter lansering ble det klart at nye kunder måtte være forberedt på å vente rundt ett år på å få bil.

Kjørte for fort med lånt bil – ble avslørt av mobilen

I en tid der mange SUV-er blir stadig mer sporty og strømlinjeformede, er det enkle og rette linjer som gjelder for Land Cruiser.

Ber om unnskyldning

Det stoppet tydeligvis ikke interessen for Toyota har nå gått ut med ny informasjon, som er svært dårlige nyheter for de som har lyst på en ny Land Cruiser .

– Leveransetiden etter bestilling kan nå være på rundt fire år. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å forkorte ventetiden for våre kunder, sier Toyota som også ber «oppriktig om unnskyldning» for situasjonen som har oppstått.

Til tross for nye og mer drivstoffgjerrige motorer i kombinasjon med nye ti-trinns girkasser, er det avgasskravene som setter en stopper for nye Land Cruiser i Norge.

Er Landcruiser like skuddsikker som sitt rykte..?

Land Cruiser er kjent for både fremkommelighet og ekstrem holdbarhet. Denne bilen tåler tøffe tak!

Varebil i Norge

– Vi hadde garantert solgt noen om den hadde hatt spesifikasjoner som hadde passet til det norske markedet. Ikke minst med tanke på å registrere den som varebil, sa Toyotas norske PR- og informasjonssjef Espen Olsen da den nye modellen ble vist første gang i fjor.

Japan, Russland og landene i Midt-Østen er svært viktige markeder for nye Land Cruiser . Men kundene her må altså smøre seg med solide doser tålmodighet før de kan få bil.

Bruktbilen havarerte bare tre måneder etter kjøpet

Video: Her tester vi en annen legendarisk bil fra Toyota