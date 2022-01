Smakfull tacosalat med kylling

Retten kan enkelt lages som vegetarrett ved å erstatte stekt kylling med for eksempel kokte/hermetiske kikerter eller sorte/hvite bønner.

Tips for melkefritt og fri for egg (majones): Erstatt rømme/yoghurt med melkfri planti, og majones med for eksempel litt ravigottesaus/sennep.

Syltet rødløk kan lages i god tid før bruk, holder seg i kjøleskapet i 8-10 dager.

Syltet rødløk:

1 rødløk

½ dl eddik eplecidereddik/hvitvinseddik

½ dl vann

1 dl sukker

Slik gjør du: Kok opp eddik, vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer og hell over den varme laken.

Dette trenger du til tacosalat (4-5 personer):

2 kyllingfileter, eventuelt hermetiske bønner/kikerter

2-3 ss flytende Melange*

Velg det du har tilgjengelig:

1 mango eller ananas (hermetisk ananas uten lake)

1 avocado

Tomater, paprika, slangeagurk

Salat

Eventuelt 1 liten boks maiskorn (hell av vannet)

Eventuelt frisk koriander

Tortillachips

Dessing:

1 ½ dl lettrømme eller tykk/gresk yoghurt

Eventuelt 2-3 ss majones

3-4 ss sweet chilisaus eller tomatsalsa

1 ts røkt paprikapulver

½ malt spisskummen

Skall og saft av 1 lime

Eventuelt litt revet frisk ingefær

Slik gjør du:

Begynn med å lage syltet rødløk. Forsett med å røre sammen alle ingrediensene til dressingen. Smak deg fram til den smaken du liker.

Del kylling i tynne strimler og stek i flytende Melange i en stor panne, ved høy varme. Dryss med salt og pepper. Rask steking. Vegetar: Hell laken av bønner eller kikerter og stek i flytende Melange og dryss over litt røkt paprika før de legges lune over salaten. Legg den stekte kyllingen/bønnene over på litt kjøkkenpapir eller i en sikt slik at stekefett renner vekk.

Del mango eller ananas i biter. Avocado og slangeagurk i biter eller tynne strimler. Tomater i båter, sherry tomater deles i to.

Rett før serving legg salat på et fat fordel over grønnsaker, stekt kylling i strimler eller stekte bønner og avslutt med å ringle over litt dressing. Resten av dressingen servers som tilbehør. Server med tortillachips.

*I samarbeid med produktplassering