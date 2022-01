Røykutvikling i bygg i Oslo: – Mange personer evakuert

Det var røykutvikling fra et ventilasjonsanlegget i et bygg på Huseby like før klokken 11. Bygget huser et Nav-kontor, samt en helsestasjon og en skole, opplyser politiet.

– Det er mange personer evakuert, og de fleste har evakuert seg selv. Det er ikke meldt om personskade, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Røyken stammet fra et rom i kjelleren og brannvesenet jobbet på stedet.

– Det er røykutvikling, men det er ikke meldt om åpne flammer, sier operasjonslederen.