Utvikler norsk fellesvaksine mot korona og influensa: – Vil gi langt bedre beskyttelse

Forskere ved Universitetet i Oslo har startet arbeidet med å lage en ny klassisk vaksine som skal fungere mot både influensa og koronaviruset. Det skriver forskningsmagasinet Apollon ved UiO.

– Hvis den nye vaksinen fungerer så godt som jeg tror, vil den bli veldig bra, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO.

– Bedre beskyttelse

Ettersom både influensa og korona er sesongsykdommer, mener forskeren det vil være svært gunstig å utvikle en vaksine som gir dobbel beskyttelse.

– Mange blir syke av influensa. Dagens influensavaksiner treffer ikke alltid like godt. Med den spredningen som korona har fått i samfunnet, vil også dette viruset komme tilbake igjen, sesong etter sesong. Det er derfor gunstig å lage én vaksine som tar seg av begge sykdommene i én og samme dose.

Da vil personer som skal vaksinere seg slippe to stikk og slippe to besøk til vaksinesenteret.

Målet med den nye vaksinen er også å lage en bedre vaksine mot influensa og korona.

– Den nye vaksinen vil ha flere lag med beskyttelse enn det som finnes i dagens vaksiner, sier Grødeland.

Utvikler proteinvaksine

Forskeren forklarer at hun har valgt et vaksineforsvar som består av flere biter fra både influensaviruset og koronaviruset. Den nye blandingen av virusbiter skal føre til at immunsystemet reagerer dobbelt, slik at det danner både antistoffer og T-celler. Dagens vaksiner danner ikke et slikt dobbelt forsvar, sier Grødeland.

Hun har forsket i årevis på DNA-vaksiner, men poengterer at den nye vaksinen deres vil være en klassisk proteinvaksine. Produksjonstiden for slike vaksiner kan være så kort som fire måneder.

– Ingenting slår likevel DNA-vaksinene i produksjonstid. Hvis man skal forhindre en pandemi, er DNA-vaksinene uovertrufne. Hvis man derimot skal lage en årlig vaksine for eldre og for dem som er i risikogruppene, vil proteinvaksiner være et bedre alternativ. Vi tror dessuten at skepsisen mot proteinvaksinen vår vil bli mindre enn mot dagens koronavaksiner, sier Grødeland.

I de aller fleste klassiske vaksinene blir vaksinestoffet dyrket frem i enten egg eller bakterier. Grødeland skal i stedet legge inn gener i cellekulturer fra pattedyr. Da vil cellene produsere de ønskete proteinene til vaksinen.

– Dette er en standardoperasjon som vi gjør mange ganger om uken på laboratoriet vårt.