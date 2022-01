Nakstad: Selvregistrerte tester gir ikke gyldig koronasertifikat

En stor andel slipper nå bekreftende PCR-test etter positiv hjemmetest. Men det kan få konsekvenser for koronasertifikatet.

Fra og med onsdag 26. januar åpner regjeringen for at alle personer som har tatt en tredje dose, eller har hatt covid-19 de siste tre månedene, slipper å ta en bekreftende PCR-test, dersom man har fått en positiv selvtest.

Den positive selvtesten kan man registrere på din hjemkommunes nettsider.

Men for de som kun har fått to doser, blir smittet og som vil få sykdommen registrert i koronasertifikatet, så gjelder ikke dette.

– Registrering av selvtester inngår ikke i koronasertifikat. De som har behov for å få testresultatet registrert til koronasertifikat må ta en bekreftende test på kommunens teststasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Få med tredje dose

I aldersgruppen 18-34 år er det foreløpig kun 233.073 personer som har fått sin tredje dose. Totalt er det over 1,2 millioner innbyggere i denne gruppen.

IKKE GYLDIG: Det hjelper ikke med en gyldig selvtest, dersom man vil få det registrert i koronasertifikatet. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Det viser tall fra FHI.

Dermed må fortsatt en stor andel fortsatt ta PCR-test for å få et gyldig koronasertifikat.

– Vi anbefaler alle som er i en slik situasjon å ta en bekreftende test, med mindre det ikke er nødvendig for dem å registrere testresultatet, sier han.

Både Nakstad og helseminister Ingvild Kjerkol har vært klar på at lettelsen ved at flere slipper bekreftende PCR-test, vil ha mye å si for kapasiteten ved laboratoriene og teststasjonene.

– Antallet i Norge som er vaksinert med oppfriskingsdose er ca. 2,5 millioner, og noen hundre tusen fullvaksinerte personer har også vært smittet de siste ukene. Derfor vil det totale antallet som trenger en bekreftende test være lavere enn tidligere, men det vil selvsagt fortsatt avhenge av smittenivået i samfunnet.

Registreres ikke

Men at færre trenger å ta en PCR-test, kan få konsekvenser for registreringen av smittetilfeller.

– Selvregistreringen kommer ikke med i de daglige smittetallene. Men vi har bedt kommunene rapportere inn hver uke, slik at vi beholder en ukesoversikt over alle registrerte positive selvtester, sier Nakstad.

Han understreker derfor at de daglige smittetallene denne uken vil være noe avvikende.

– Den kommende uken vil de daglige PCR-tallene ikke kunne stoles på, bortsett fra når man skiller ut aldersgrupper som fortsatt anbefales å ta bekreftende PCR-prøve, sier den assisterende helsedirektøren.