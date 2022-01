Norske Sofie Karlstad deltar i internasjonal realityserie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren skal være med i «Celebrity Ex on the Beach».

I en pressemelding fra MTV, kommer det frem at den norske influenseren Sofie Karlstad (24) skal være med i «Celebrity Ex on the Beach». Det var VG som først omtalte saken.

Flere internasjonale kjendiser

Serien er en spinn-off av «Ex on The Beach», som også har hatt en norsk utgave siden 2018. Innspillingen av serien ble gjort i Tenerife i sommer, og i denne utgaven er det, ikke overraskende, kun kjente personer som er med.

The Sun har tidligere avslørt flere av deltakerne som skal være med. I serien får vi se flere internasjonale TV-profiler, som blant annet er kjent fra «Love Island UK», «Geordi Shore» og «Too Hot To Handle».

Tidligere realitydeltaker

Noen av disse er:

modell Megan Barton Hanson kjent fra «Love Island UK», Nathan Henry kjent fra «Geordi Shore», Kori Sampson kjent fra «Too Hot To Handle», dragstjernen A'Whora kjent fra den britiske versjonen av «Rupauls Dragrace».

Karlstad har tidligere vært med på den norske sesongen av «Paradise Hotel». Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra influenseren.

Saken oppdateres.