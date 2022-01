Sparket på dør, så ble alt svart: – Jeg våknet og kjente at blodet sprutet

OSLO TINGRETT (TV 2): Da en 36 år gammel mann ble oppsøkt hjemme av broren sin og to av hans kamerater, var han ifølge egen forklaring livredd. Nå risikerer han selv forvaringsstraff for to drapsforsøk.

– Jeg tenkte at nå har min tid kommet. Jeg prøvde å presse mot strålen av blod, men jeg hadde ingen sjanse til å holde igjen. Det bare pumpet ut, sier en 35 år gammel mann fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Han husker lite fra de kaotiske minuttene en mandag ettermiddag i april for snart to år siden.

– Døra fløy opp

Sammen med to kamerater hadde han tatt taxi til en leilighet på Ammerud i Oslo.

Den ene kameraten er broren til den 36 år gamle mannen som bodde i leiligheten, og som nå er tiltalt for to drapsforsøk.

Tiltaltes bror hadde fått meldinger som antydet at tiltalte var voldelig mot samboeren sin.

Fordi tiltalte også var ruset, ville broren hans ha med seg to kamerater til leiligheten hans. Han fryktet at broren ville være aggressiv og farlig.

Fremme ved leiligheten forsøkte de tre mennene, som alle var godt kjente for politiet fra tidligere, å banke på døra. Da de ikke fikk svar, sparket de hardt i døra. Inne i leiligheten var 36-åringen livredd, ifølge egen forklaring.

– Jeg gikk helt inn i gangen, og da kom det enda kraftigere spark. Jeg ble veldig overrasket da døra fløy opp, forklarer han i retten.

– Ble svart for meg

Kameratene til tiltaltes bror, som er de to fornærmede i saken, har i motsetning til 36-åringen forklart at han kom stormende ut døra.

FORSVARER: Advokat Christian Flemmen Johansen representerer 36-åringen som er tiltalt for to drapsforsøk. Foto: Heiko Junge / NTB

Bilder fra åstedet viser at døras låsemekanisme ble ødelagt under hendelsen, men politiet har ikke klart å avgjøre om det stammer fra et spark utenfra.

Mens 36-åringen forklarer at han ble angrepet av brorens kamerater, har de to begge forklart at 36-åringen umiddelbart gikk til angrep med kniv.

– Jeg husker bare at jeg sparket i døra, så ble det svart for meg. Jeg våknet på gulvet og kjente at det sprutet blod fra siden av overkroppen, forklarer 35-åringen.

Tiltaltes bror fikk dratt 35-åringen inn i en annen leilighet og ringt etter ambulanse. Samtidig snudde tiltalte seg mot den siste personen utenfor døra, en 30 år mann.

Tok tak i knivblad

Ifølge 30-åringen falt han bakover da knivbladet skar ham i underarmen. Mens han lå nede, tok fikk han kniven rettet mot strupen.

– Jeg tok tak i knivbladet og prøvde å skyve det bort fra meg, men jeg merket av fingrene ga etter. Han sa til meg «nå har du ti sekunder igjen å leve», men så ser jeg N.N. (tiltaltes samboer) ta kvelertak på ham. Hun sa «løp», og jeg kom meg ut, sier 30-åringen.

Den tiltalte mannen har en annen versjon. Han mener at mennene oppsøkte ham fordi han hadde stjålet fem liter GBL, virkestoffet i GHB, fra dem.

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen har varslet at hun kan komme til å be om forvaringsstraff for tiltalte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ifølge tiltalte kom mennene brasende inn i leiligheten hans, mens slag og spark haglet mot ham.

– Jeg kom meg på beina og fikk tak i kniven. Jeg stakk mot dem og traff [35-åringen] i brystet. [30-åringen] fortsatte å angripe meg, men jeg fikk tak i genseren hans og stakk ham i magen. Han bare datt sammen, og jeg falt oppå ham, forklarer tiltalte i retten.

– Da jeg dro kniven ut av ham, begynte han å kjempe. Han vrei seg i panikk og sparket mot meg. Jeg kjente at noen prøvde å rive meg bort, så jeg reiste meg og så det var [tiltaltes samboer], sier han.

Kort tid senere var politiet på plass og pågrep 36-åringen inne i hans egen leilighet. Mannen la seg på bakken og lot seg pågripe uten videre dramatikk.

Risikerer forvaring

I tiltalen mot 36-åringen har statsadvokat Trude Antonsen tatt forbehold om at hun kan komme til å legge ned påstand om forvaringsstraff.

Årsaken er blant annet at rettspsykiaterne Synne Sørheim og Pål Grøndahl mener det er stor risiko for ny alvorlig kriminalitet dersom tiltalte er ruspåvirket.

I tillegg er tiltalte straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold, narkotikakriminalitet og et grovt ran.

– Jeg har ikke vært mors beste barn. Jeg har vært i flere voldsepisoder og vært kriminell, men denne hendelsen var ikke min skyld. Jeg var i leiligheten min med låst dør og med sikkerhetslenka på da tre rusa kriminelle sparka opp døra og angrep meg i min egen leilighet, sier tiltalte i retten.

Det er satt av en drøy uke til rettssaken i Oslo tingrett.