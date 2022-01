Tiltalt for drapsforsøk: Kvinne skal ha forsøkt å drepe ektemannen med plantegift

Februar 2020:

Den nå tiltalte kvinnen i 50-åra ringer 113, nok engang, for å fortelle at mannen hennes er syk. « Han er helt ute av det, jeg får ikke kontakt med ham, han ligger på sofaen.... Ikke hatt kontakt med ham på 20 minutter»

Denne gangen har ektemannen fått hjertestans. Og lydopptakene fra AMK ble avspilt i Trøndelag tingrett tirsdag.

«Han har slitt med hjertet før, han ble kvalm og kastet opp....Nå renner det slim ut av munnen hans», sier kvinne til AMK-sentralen.

FUNN AV PLANTERESTER: I deres felles hjem fant politiet rester av planter. Andre gjenstander som flasker og sprøyter inneholdt også spor av akonitin. Foto: Politiet

Kvinnen skal ifølge tiltalen ha forsøkt å drepe sin daværende ektefelle flere ganger i perioden juni 2019 til 28.mai 2020. Ifølge aktor Eli Reberg Nessimo skal hun ha prøvd å forlede mannen til å spise og/eller drikke plantegift. Mannen ble akuttinnlagt 11 ganger på sykehus, hvor av to ganger med hjertestans.

Ifølge tiltalen ble hver innleggelse behandlet akuttmedisinsk, og hver gang klarte sykehuspersonell å behandle og redde mannen.

Giften finnes i Tyrihjelm

Giftstoffet akonitin ble påvist i en blodprøve og en urinprøve hos ektemannen, opplyste aktor til retten, og under innledningsforedraget viser hun til forskning som sier at akonitin er et meget giftig plantestoff som finnes i plantearten Tyrihjelm.

TILTALT KVINNE NEKTER STRAFFSKYLD: Hennes forsvarer John Berg i retten i Trondheim i dag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Akonitinforgiftning er ofte dødelig, presiserte aktor for retten.

Den tiltalte kvinnen erkjente ikke straffskyld i Trøndelag tingrett tirsdag formiddag. Hun erkjente heller ikke straffskyld for tiltalen om grovt bedrageri.

Hun skal ha tatt opp kredittlån hos åtte ulike kredittinstitusjoner/banker på til sammen 1 170 000 kroner. I ektemannens navn.

Tiltalt for å forgifte sønnen

I 2015 ble kvinnen også tiltalt for å ha forgiftet deres felles sønn. Men denne saken ble henlagt på grunn av manglende bevis, sa aktor Reberg Nessimo i retten tirsdag.

AKTOR TRAKK OGSÅ FRAM TIDLIGERE SAK: Den tiltalte i 50-åra ble for noen år siden tiltalt for å ha forgifta parets felles sønn. Foto: Frank Lervik/TV 2

I retten ble lydlogger fra AMK avspilt. Her hører man den tiltalte kvinnen fortelle at hun ikke får kontakt med mannen sin. En svært dramatisk samtale hvor man hører AMK gir råd om førstehjelp.

Hun beskriver mannens anfall som «inn og ut av bevissthet og at han kaster opp». I epikrisene fra St. Olavs hospital forteller mannen om «prikking og dirring i tunge og underkjeve».

Aktor gikk gjennom symptomene i sitt innledningsforedrag, kvalme, oppkast, svimmelhet og bevissthetstap gikk igjen.

PLANTERESTER TILHØRENDE HJELMSLEKT: Det ble blant annet funnet planterester i ei søppelbøtte, opplyste aktor under saken. Foto: Politiet

Den tiltalte og fornærmede i saken er nå separert. Den tidligere ektemannen (53) satt som tilhører under rettens første dag sammen med sin bistandsadvokat. Mens AMK-samtalene ble avspilt gråt han. Og forlot etterhvert rettssalen.



I sin forklaring fortalte han om de forskjellige tilfellene av forgiftning, det første i 2019, og hvor han våknet da han var på vei inn i luftambulansen. Det ble til slutt så mange innleggelser at han hadde problemer med å skille de ulike fra hverandre.

Saken pågår i syv dager i Trøndelag tingrett i Trondheim. Onsdag skal den tiltalte kvinnen forklare seg.