.Da Land Rover lanserte Discovery for første gang tilbake i 1989, betydde den ikke bare en dobling av antall Land Rover-modeller. Discovery ble også fort et alternativ for mange som hadde drømt og Range Rover, men ikke hatt mulighet til å realisere den drømmen.

Stor offroader med en dose luksusfaktor var ikke feil den gangen og har ikke vært det siden heller. Bilen ble umiddelbart en suksess og Land Rover har fulgt på med fire generasjoner siden dette.

Dagens er altså den femte og kom på markedet i 2017. Etter to generasjoner som så nesten helt like ut, dro Land Rover da til med helt nytt design.

Nå har Discovery fått en midtlivs-oppdatering, det gjelder både personbilutgaven og varebilversjonen på grønne skilter.

Sistnevnte har vært populær hos de som 1) Enten er villige til å bla opp ekstra for å få en eksklusiv varebil, eller 2) Har en hyggelig sjef som tenker at de ansatte fortjener bedre enn å farte rundt i en av de mange, folkelige varebilene som finnes der ute.

Som du skjønner: Rimelige saker er dette ikke, selv med varebilavgifter. Testbilen klokker inn til solide 1.095.800 kroner.

Hva er nytt?

Land Rover har gjort en svært forsiktig jobb utenpå. Hvis du ikke eier en bil fra før faceliften selv, skal du slite med å legge merke til det. Det handler om litt finpuss på lyktene foran og bak, noen endringer på grill og støtfanger – og nye felger.

Viktigere er det da at bilen har fått oppgraderinger i interiøret, med blant annet Jaguar Land Rover-konsernets Pivi Pro infotainmentsystem. Det er en klar forbedring fra det vi fant i Discovery tidligere. Du styrer det meste av funksjoner fra den 11,4-tommer store skjermen. Det mest er enkelt og intuitivt – og vist med god grafikk.

Dieselmotoren er også ny. Under det høye panseret finner vi en 3-liters rekkesekser på 300 hestekrefter. Det er motorisering som i alle fall på papiret kler en stor og røslig bil som dette.

Som før er det to seter, skillevegg og et varerom med lengde på 1,85 meter, bredde på 1,36 meter og høyde på 1,05 meter. Stort nok til at vi får inn den imaginære statskassa.

Bakluken er todelt, med en liten "lem" som felles ned. Smart når du skal inn og ut med store gjenstander.

Hvordan fungerer det?

Skal vi starte med motoren? 3-liters dieselmotor er vel for norske biljøpere flest omtrent like populært som strømprisene denne vinteren. Men i denne bilklassen gir det absolutt mening. Her skal du kunne fylle opp bilen og dra tung henger (inntil 3,5 tonn) uten at det gjør deg til en sinke. Og det blir du absolutt ikke med denne motoriseringen. 3-literen gir solid overskudd, den er sterk og seig – og den sørger for at 0-100 km/t går på 6,8 sekunder. Ikke dårlig!

Motoren er også imponerende kultivert og støysvak. Det har vi ikke alltid kunnet si om dieselmotorer fra dette konsernet, men her har det altså skjedd ting.

Nytt infotainmentsystem, det løfter interiøret flere hakk.

Motoren underbygger luksusfølelsen du får bak rattet. Interiøret har høy premiumfølelse, det ser bra ut, samtidig som mange elementer er akkurat så robuste som de bør være i en bil som dette.

Førersetet er likevel ikke helt optimalt. Vi kunne tenkt oss bedre sidestøtte, særlig i selve sitteputen. Den er overraskende flat. Er du høy, kan du også få problemer med sittestillingen her. Skilleveggen er nemlig plassert slik at du ikke skal være mye over 1,85 meter før du merker at avstanden frem til ratt og pedaler kan bli snau. Viktig å sjekke før du eventuelt slår til og kjøper!

Discovery har alltid vært en komfortabel bil. Det er også denne generasjonen. Sammenlignet med biler som VW Transporter og Toyota ProAce, kjører du virkelig på første klasse. Bare over skarpe ujevnheter smeller det litt overraskende mye i bakhjulsopphenget, nesten rart ikke luftfjæringen klarer å kamuflere det bedre.

Det er mange rom og ganske betydelig plass under gulvet. Men å utnytte alt er ikke like enkelt.

Som Land Rovere flest er Discovery utstyrt med et svært kompetent 4x4-system. Her kommer du deg fram stort sett overalt det er tendenser til vei (også i terrenget, hvis du ønsker det). Husk bare at det kan bli både krevende (og flaut) å få deg ut hvis du klarer å kjøre deg fast med denne.

I sum synes vi Discovery fortsatt står seg svært bra som varebil. Du får både komfort, luksusfølelse og fremkommelighet som går utenpå de aller, aller fleste andre bilene i klassen. Men – det koster altså.

PS: Et lite tips: Nye Land Rover Defender finnes også som varebil. Her må du gi avkall på litt luksus- og premiumfølelse, til gjengjeld får du en bil som mange nok oppfatter som et godt hakk tøffere.

Du skal ha solid peiling på Discovery for å få med deg at dette er facelift-utgaven.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha påkostet SUV, men trenger også stort varerom.

Ikke bilen for deg hvis?

Du tenker mye av poenget med en varebil faktisk er at den skal være rimelig.

Eierne mener

Rett bakfra er bilen høy og smal – og kanskje litt rar? Dette er nok ikke helt etter alles smak.

Land Rover Discovery 3,0D R-Dynamic SE varebil

Motor og ytelser: Motor: 3-liter diesel Effekt: 300 hk / 650 Nm 0-100 km/t: 6,8 sek. Toppfart: 209 km/t Forbruk (WLTP): 0,87 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 495 x 207 x 188 cm Varerom: 1,85 x 1,36 x 1,05 meter. Vekt: 2.460 kg Tilhengervekt: 3.500 kg Pris: Testbil: 1.095.800 kroner

