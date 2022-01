Vil ha amublansekapreren frikjent – Martin Schanche får nøkkelrolle

Forsøkte bildesperadoen å rette opp den stjålne ambulansen, eller prøvde han å meie ned to politifolk som sto på fortauet? Nå skal en motorsportlegende ta plass i vitneboksen for å kaste lys over spørsmålet.

– Han tok ambulansen for å stikke av fra politiet. Han har aldri prøvd å kjøre på noen mennesker, sier advokat Torgeir Falkum.

Han forsvarer 34-åringen som før sommeren ble dømt til 12 års forvaring etter den såkalte ambulansekapringen på Torshov.

Tingretten idømte ham 12 års forvaring for syv drapsforsøk og en hel rekke andre forhold, blant annet grove narkotikalovbrudd, trusler med skytevåpen og grovt ran av en ambulanse.

VIL HA FRIFINNELSE: Forsvarer Torgeir Falkum vil ha 34-åringen frikjent for drapsforsøk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kjernen i ankesaken er hvorvidt 34-åringen forstod at han kunne komme til å drepe noen av menneskene han holdt på å kjøre ned.

Fant Google-bilde

Det er særlig to av drapsforsøkene som skal utfordres av tiltaltes forsvarer.

I Hegermanns gate ble to politimenn nesten påkjørt av mannen i ambulansen. De opplevde at bilen styrte mot dem, men de klarte å kaste seg unna.

Politimennene løsnet også skudd mot ambulansen i forbindelse med konfrontasjonen.

– Det kan godt hende at politifolkene har opplevd hendelsen som dramatisk, men min klient hadde ikke til hensikt å kjøre på dem.

For å underbygge det vil de trekke frem tre beviser: Et bilde fra Google maps, en video der man hører deler av hendelsen, og en ekspertuttalelse fra motorsport-legende Martin Schanche (77).

Skylder på understyring

Etter å ha tittet på Google maps viste det seg, ifølge forsvarerne, at Google-bilen hadde fotografert Hegermanns gate få dager etter hendelsen. På asfalten ser man hjulspor.

På en video, som er tatt opp av et vitne, hører man at det hviner i dekk. Trolig kommer lyden fra ambulansen. Kort tid senere hører man politifolkene løsne flere skudd.

SPOR: Dette bildet, som viser hjulspor i asfalten, er sikret av forsvarerne. Foto: Skjermdump / Google Maps

Basert på dette mener forsvarerne at tiltalte har hatt altfor høy hastighet gjennom svingen og fått en så kalt understyring.

– Han forsøker å komme seg unna politiet. I den forbindelse kan det godt hende at ambulansen får et utslag mot venstre, men dette er ikke med vilje. Han har ikke nok kunnskap om mekanismer knyttet til bilkjøring, skrens og understyring, sier Falkum.

– Jeg tror for øvrig ikke mange i rettssalen er kompetente til å si noe om disse faktorene, og det er derfor vi ønsker å føre et sakkyndig vitne.

– Endrer ingenting

Etter planen skal derfor seks ganger europamester i rallycross Martin Schanche vitne i retten. Falkum ønsker ikke å si noe om hva 77-åringen har å si, annet enn at han er «meget kvalifisert» til å uttale seg.

Statsadvokat i saken, Alvar Randa, forklarer hvorfor han mener det dreier seg om syv drapsforsøk:

STÅR VED BEVISENE: Statsadvokat Alvar Randa mener ikke de nye elementene rokker ved konklusjonene til politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det bygger på kjøremønsteret, at tiltalte ikke er kvalifisert til å kjøre motorvogn, at han kaprer en ambulanse som er stor og tung, og han kjører den i altfor høy hastighet i et miljø med lav fartsgrense. I tillegg er han godt ruset, og han har ikke kontroll på bilen. Han er så nær ved å kjøre på mennesker at dette er å anse som drapsforsøk, sier han.

Han sier at de forholder seg til de nye bevisene som forsvarerne vil legge frem.

– Så langt endrer ikke dette vårt standpunkt til saken, sier Randa.