Luktet røyk – så eksploderte sparkesykkelen til 12-åringen

Carl Erik ble vitne til at elsparkesykkelen til datteren eksploderte og sto i full fyr, like etter at hun hadde løpt unna.

Carl Erik Aadnøys 12 år gamle datter fikk nettopp en splitter ny elsparkesykkel i julegave.

Sparkesykkelen er fra den norske forhandleren Stayclassy, og av modellen S200 N. Ifølge Aadnøy kostet den 2990 kroner på tilbud.

Datteren hadde bare brukt elsparkesykkelen i noen uker, da den plutselig stoppet mens hun kjørte den.

– Når hun trykket på start igjen så luktet og så hun røyk, og sprang av den, forteller Aadnøy til TV 2.

Kort tid etter eksploderte sparkesykkelen, før den sto i flammer.

Se video av hendelsen øverst i saken!

Skremmende opplevelse

For Aadnøys datter ble det en skremmende opplevelse.

– Det var skummelt og ubehagelig, sier Aadnøy, som forteller at de slukket brannen med brannslukkingsapparat, før de forhørte seg med brannvesenet om hva de skulle gjøre videre.

Han spør seg nå hvordan en splitter ny sparkesykkel plutselig kan eksplodere, og sier han nå vil gå ut med opplevelsen for å advare andre.

– De må passe på, og vurdere hvem de kjøper fra, sier han.

Aadnøy forteller at de har vært nøye med å ikke bruke sparkesykkelen med mindre det har vært helt tørt ute. Den har også vært oppbevart og ladet under tak, og behandlet forsiktig, sier han.

– I utgangspunktet ikke farlig

TV 2 har sendt Thomas Holstad, eier og daglig leder i Stayclassy AS, en rekke spørsmål om hendelsen. Han har også fått se videoen av sparkesykkelen som eksploderer og står i brann.

Holstad svarer at det ikke skal kunne oppstå brann i deres sparkesykler, med mindre man behandler dem feil.

– Batteriet i en sparkesykkel er i utgangspunktet ikke farlig. Men vi erfarer på generelt grunnlag at elektriske sparkesykler får hardhendt behandling ved bruk, og et oppladbart batteri av typen litium-ion kan derfor bli skadet av harde vibrasjoner og slag, skriver han i en e-post.

VIL IKKE KONKLUDERE: Thomas Holstad, eier og daglig leder i Stayclassy, mener deres sparkesykler ikke kan ta fyr om man behandler dem riktig. Han mener imidlertid det er for tidlig å konkludere med årsak for brannen Aadnøy opplevde. Foto: Stayclassy

Skader utgjør risiko

Han opplyser at Stayclassy kun selger elsparkesykler med innebygd beskyttelse som skal forhindre at de blir for varme, samt et styringssystem som skal koble fra batteriet ved feil på det tekniske anlegget.

– Skader på et batteri i en elsparkesykkel utgjør likevel en risiko for brann. Skadene kan være kraftige slag, velt eller kjøring i fuktige omgivelser som kan føre til vann på batteriet, skriver Holstad.

Bruker man produktet i henhold til anvisningene i brukermanualen skal ikke eksplosjon og brann kunne oppstå, mener han.

– Så du mener vår tipser må ha vært hardhendt med sparkesykkelen for at det skal kunne oppstå brann?

– Det er ikke gjennomført tekniske undersøkelser av produktet for å finne årsaken til at batteriet har begynt å brenne. Vi eller dere kan ikke fremstille et skyldspørsmål uten at dette foreligger, vi har derfor ikke muligheten til å kommentere konkret i saken.

For tidlig å konkludere

TV 2 har også spurt Honstad om de har opplevd lignende hendelser før, enten med denne modellen (S200 N), eller andre.

– Vi har ingen hendelser relatert til at noen produkter begynner å brenne av seg selv uten at det foreligger en skade på produktet i forkant, som slag/støt/ vann, svarer han.

På spørsmål om de gjør noen sikkerhetstiltak for å forhindre at noe lignende kan skje på nytt, gir Holstad samme svar. Han legger også til at de oppfordrer kunder til å sette seg inn i brukerhåndboken for produktet. Det mener han i stor grad vil forhindre muligheten for at en hendelse som dette skal kunne oppstå.

– Tipser sier han betalte nesten 3.000 kr for sparkesykkelen, som ble kjøpt i julegave. Bør han ikke da kunne forvente at den ikke eksploderer etter bare noen ukers ukers bruk?

– Det er for tidlig å konkludere på nåværende tidspunkt, og håper kunden tar kontakt med oss slik at vi får undersøkt det aktuelle produktet og hjulpet kunden videre.

Sjelden, men alvorlig

Eksplosjon og brann i elektriske sparkesykler skjer sjelden, men har potensiale for å ende fatalt, ifølge informasjonsrådgiver Arnt Folvik i Vestfold interkommunale brannvesen.

Han er ikke kjent med denne spesifikke brannen, og uttaler seg på generelt grunnlag.

BRANN I BERGEN: Det oppstod brann i batterier i Ryde sine lokaler på Nygård i Bergen lille julaften 2021. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Folvik forteller at litium-ion-batterier, som brukes i blant annet mobiltelefoner og elsparkesykler, har alle faktorene som skal til for å skape brann.

– Det er både brennbart og utvikler varme. I tillegg utvikles det oksygen, sier Folvik til TV 2.

Han kan fortelle at av over 80 bygningsbranner de rykket ut til i fjor, var bare tre relatert til elsparkesykkel eller elsykkel. Disse brannene kan imidlertid raskt utvikle seg til å bli farlige, og han mener derfor det er grunn til å være ekstra varsom og oppmerksom.

Dette bør du gjøre

Om uhellet først er ute og elsparkesykkelen står i full fyr, har Folvik en klar oppfordring til deg;

– Kom deg unna og ring 110. Tar det fyr, så går det så himla fort.

Han sier at du kan prøve å slukke brannen med brannslukkingsapparat om du har det i nærheten, men advarer mot å gå langt unna utgangen for å hente det dersom brannen oppstår innendørs.

– Det kan hende brannen er mye større når du kommer tilbake, sier Folvik.

Ladingen mener han du bør gjøre på et egnet sted - og helst ikke inne i boligen.

– Det er særlig to brannårsaker som går igjen. Det er at batteriet har blitt utsatt for en fysisk påvirkning, eller at det skjer i forbindelse med lading, opplyser han.