Øker sikkerheten: – Leier spesialsoldater for å vokte stjernenes hjem

Manchester United-profilen Victor Lindelöf er den siste i rekken av kjente fotballspillere som har opplevd et traumatisk ran i familiens hjem.

Konen Maja Nilsson Lindelöf fortalte på Instagram at hun låste seg inn i et rom i huset etter at brutale innbruddstyver hadde tatt seg inn i hjemmet deres utenfor Manchester, mens ektemannen spilte kamp mot Brentford.

RANET: Maja Nilsson Lindelöf fortalte om et brutalt hjemmeran på Instagram. Foto: Paul Ellis

– Jeg var alene hjemme med begge barna, men vi lyktes i å skjule oss. Vi klarte å gjemme oss unna i et rom, og vi har det bra selv om det var traumatisk både for meg og barna, skrev fotballkona Maja Nilsson Lindelöf på Instagram.

Overfor BBC bekrefter Manchester Uniteds vikarmanager Ralf Rangnick at klubben nå ser på hvordan de kan øke sikkerheten rundt spillernes boliger.

– Vi kommer til å ha et møte med spillerne i løpet av de kommende dagene. Er det noe vi som klubb kan gjøre, så vil vi selvsagt gjøre det. Dette er et problem som må løses, sa Rangnick til BBC.

Victor Lindelöfs familie reiste hjem til Sverige etter innbruddet. Rangnick opplyser at forsvarsspilleren og hans familie er sterkt preget av hendelsen.

– Han fortalte meg om den traumatiserende opplevelsen hans familie hadde opplevd, og gjorde det klart at han ikke ville reise fra dem akkurat nå. Derfor stod han over kampen sist helg, opplyste tyskeren.

SOLDATER: Premier League-spillere har hyret tidligere spesialsoldater for å vokte hjemmene deres. Ill. foto Foto: WAKIL KOHSAR

– Klubbene og spillerne er skremt

Ifølge The Daily Mail er både spillere og klubbene skremt av de brutale ranene som har rammet fotballmillionærene de siste månedene. Innbruddet i Lindelöfs bolig kommer bare noen uker etter at Manchester City-profilen João Cancelo ble utsatt for et brutalt hjemmeran. Han forsøkte å stoppe innbruddstyvene, men endte opp med å bli skadet i konfrontasjonen.

I fjor ble den svenske keeperen Robin Olsen, som da var på lån i Everton, utsatt for ranere bevæpnet med machete i det som ble omtalt som et «forferdelig hjemmeran» i boligen deres i Altrincham.

En egen arbeidsgruppe, med representanter fra flere klubber i Premier League, er nedsatt for å finne frem til ulike løsninger for hvordan de kan beskytte spillernes hjem og familier fra de organiserte innbruddsgjengene.

Det skal være organiserte kriminelle som står bak, og politiet frykter at de vil øke innbruddsraidene i tiden fremover.

INNBRUDD: Manchester City-profilen João Cancelo ble utsatt for innrudd, og la dette ut på Instagram etterpå. Foto: Instagram

– Leier egne spesialsoldater som livvakter

Mange spillere har allerede tatt sine egne grep for å øke sikkerheten, og har leid inn private sikkerhetsfirma. Disse firmaene bruker tidligere spesialsoldater fra SAS, som vokter spillernes eiendommer og hjem.

Det er ikke kjent hvilke Premier League-profiler som har gått til dette skrittet. Heller ikke prislappen for å leie de private sikkerhetsselskapene er kjent, men ifølge britiske medier er prislappen skyhøy.

Klubbene har på sin side også hyret egne sikkerhetsvakter som patruljerer spillernes hjem.

– Dette er ikke noe nytt, men det er noe vi ser har blitt intensivert av både klubber og spillerne i det siste, sier en talsperson for et sikkerhetsselskap som er hyret av en Premier League-klubb til The Daily Mail.

– Samtidig leier flere og flere spillere inn spesialtrente vakthunder, og i noen tilfeller tidligere leier de inn sikkerhetsselskaper som bruker tidligere spesialsoldater fra SAS (The Special Air Service) for å vokte hjemmene, fortsetter talspersonen.

Slik tar klubbene grep

Begge Manchester-klubbene er blant klubbene som har økt sikkerheten etter at spillere ble utsatt for innbrudd. Everton og Liverpool, som har spillere som bor i samme området som flere av Manchester City og Manchester Uniteds profiler, skal ha gjort det samme.

I tillegg har klubbene nå sluttet med å opplyse i media når spillerne er borte fra hjemmene sine i forbindelse med kamper og treningsleirer. De vil for eksempel ikke dele avreisedatoer eller når spillerne bor på hotell før kamper.

Klubbene vil fremover samtidig øke sikkerheten ved å sende ekstra vakter og personell til boligene mens spillerne er opptatt med å spille kamper.