TikTok-stjernen anklages for seksuelle overgrep igjen

Våren 2021 ble TikTok-stjernen Sienna Mae Gomez (18) anklaget for seksuelle overgrep mot hennes tidligere venn Jack Wright (18), som også er kjent på samme plattform.

Sienna Mae har 14,1 millioner følgere på TikTok, hvor hun opprinnelig ble kjent for å spre kroppspositivisme gjennom dans. Jack Wright har 9,7 millioner følgere.

Det hele begynte da en video gikk viralt der det ser ut som at Mae berører Wright mens han er bevisstløs. Begge parter uttalte seg etter videoen, der Mae blant annet nektet for anklagene. Situasjonen ble da lagt på is, fram til nå.

Wright har nemlig nå publisert en 17 minutter lang video på YouTube med tittelen «what sienna mae did to me», der han forteller detaljert om hans opplevelse med Mae.

I videoen legger han også fram uttalelser fra venner og kjente som er enige i hans side av historien.

Ond sirkel

Ifølge Wright opplevde han gjentakende ganger at Mae brøt seg inn i huset hans, mens han sov eller var i dusjen.

– Jeg kunne våkne opp til henda hennes i buksa mi, sier Wright til kameraet.

Han klargjør i videoen at de aldri har vært mer enn bare venner, da han ikke hadde følelser for henne, noe begge var klare over.

– Sånne ting bare fortsatte å skje. Hun kunne gjøre noe og jeg tilga henne og hun sa at det ikke ville skje igjen, sier TikTokeren.

Etter hendelsen som ble filmet i våres, som senere ble publisert og gikk viralt, beklaget Mae seg til Wright på privaten og sa at hun ville være ferdig hvis videoen noensinne kom ut, ifølge Wright.

– Hun sa det var grusomt og at hun jobber med grenser og at hun oppsøkte terapi, sier han.

Wright forteller til kameraet at han følte han satt fast i en manipulativ sirkel der hun viste at hun brydde seg om han, og senere ville utnytte han. Dette endte opp med å bli normalt for han.

– Jeg ble vant til det, noe som suger. Jeg føler at ingen burde gå gjennom dette. Jeg følte nesten at jeg skyldte henne det av en eller annen grunn. Hun hadde en slags kontroll, en makt over meg, uttrykker Wright.

– Hun visste at jeg hadde disse grensene, så når jeg var på mitt mest sårbare, som når jeg kranglet, når jeg ble opprørt, eller når jeg sov eller var bevisstløs, det er da hun ville utnytte meg. Fordi hun visste jeg var på mitt mest sårbare. Når jeg var våken, hatet jeg det. Jeg hatet den berøringen. Jeg hatet all slags intimitet med henne fordi jeg visste vi bare var venner, sier han i YouTube-videoen.

– Skadelig og usant

Etter publiseringen av videoen til Jack Wright, har en representant for Sienna Mae gått ut med en uttalelse om situasjonen der hun nekter for anklagene gjort av Wright, ifølge NBC News.

I uttalelsen blir det lagt frem at anklagene er en omformulering av deres historie som blir fortalt på en måte som er «skadelig og usant».

– Det har ikke vært noe politietterforskning, heller ikke en politianmeldelse som vi vet om. Ingen siktelser, ingen privat rettsak eller noe kontakt mellom Sienna og Jack eller deres juridiske team på mange måneder, skriver Mae sin representant i uttalelsen til NBC News.

Teamet hennes skriver i tillegg at forholdet de to TikTok-stjernene hadde til hverandre var konsensuelt og at anklagene til Wright er falske.

– Jacks falske påstander at Sienna på noe som helst tidspunkt brøt seg inn i huset hans eller forgrep seg på ham seksuelt er ledsaget av skadelige insinuasjoner som forsøker å degradere henne enda lenger enn hans falskheter allerede gjør, står det i uttalelsen.

Personlig uttalelse

I dagene etter anklagene til Wright kom ut, publiserte Sienna Mae en egen tekst på skriveplattformen Medium med personlige refleksjoner.

Mae skriver at hennes juridiske team sendte et brev til Wrights team med advarsel om en mulig rettsak, men at hun for nå velger heller å skrive ned alt hun har på hjertet.

– Jeg kommer bare til å være ærlig og blotte sjela mi og ha tro og tillit til at jeg vil lande der jeg er ment til å være, sier Mae.

Hun skriver at ettersom de lagde innhold sammen som var basert på deres forhold, var det vanskelig for henne å skille på hva som var ekte og ikke. Hun skriver at selv om de bestemte seg for å være venner, var hun fortsatt forvirret over den kjærlige oppførselen hun fikk fra Wright.

– Jo mer de presset meg på kamera, jo mer emosjonell ble jeg fordi jeg var ikke sikker om vi var venner eller mer, skriver Mae.

Hun skriver deretter at til tross for dette, så har hun aldri har brutt seg inn i huset hans og at hun aldri har befølt, tatt på eller sett han naken. De har ifølge Mae bare kysset.