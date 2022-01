Mister OL-flyet – avlyser pressetreff

SISTE: Dagens pressetreff med langrennsherrene er avlyst. De åtte langrennsherrene som er i Seiser Alm er definert som nærkontakter av korona-smittede Arild Monsen. De får ikke være med det første flyet som går til Beijing-OL 27. januar.

«Bakgrunnen er at vi har behov for en tydeligere oversikt over smittesituasjonen. Vi kommer tilbake med ny tid for digitalt medietreff, og hvem som deltar på dette, senere i dag. Alle løperne i Seiser Alm (kvinner og menn samt støtteapparat) avventer svar på gårdagens PCR-test som er ventet i løpet av ettermiddagen/kvelden i dag. I forlengelse av gårdagens situasjon, hvor trener Arild Monsen testet positiv for covid ved hjemreise fra Seiser Alm til Norge, er det nå klart at alle OL-uttatte menn i langrennstroppen er definert som nærkontakter. Det betyr at avreise til Beijing for de åtte, mannlige OL-uttatte langrennsløperne utsettes i fire dager fra 27. til 31. januar 2022» skriver Skiforbundet i en pressemelding.

«Løperne reiser da fra Oslo med det andre oppsatte charterflyet for den norske OL-troppen. Løperne blir boende i høyden til dagen før avreise Kina. Det er foreløpig ikke avklart om de kvinnelige, uttatte OL-løperne utsetter sin avreise fra 27. januar til 31. januar 2022. Vi vil informere om dette så snart dette er avklart» heter det videre.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som bodde på rom med trenerkollega Arild Monsen, melder at han er i god form. Før det ble bekreftet at Kina-turen ble utsatt, sa Nossum dette om hva det vil bety i praksis:

– I praksis betyr det ikke så mye. Det blir noe mindre tid til tidsakklimatisering. Vi ender opp på samme antall dager som i Korea. Men der var det 1 time mer å snu. Fordelen er at skuldrene kan senke seg litt. Jeg tror de er relativt høye akkurat nå, sier Nossum.

Alle de norske tok PCR-test i går kveld. Svar på testene kommer i dag.

Olympiatoppen vinteridrettssjef Helge Bartnes vil verken bekrefte eller avkrefte hvem som får plass på det første flyet til Beijing.

– Akkurat nå er det ekstremt krevende. Situasjonen er uklar. Vi har en opprinnelig plan, men vi må vurdere de neste dagene for å ta de riktige beslutningene, sier Bartnes.

– Smitten har vi ikke helt kontroll på, og da må vi være veldig forsiktig slik at det ikke spres på det flyet. Vi skal samle den informasjonen vi har og ta de beste valgene slik at vi får flest mulig utøvere på start, fortsetter Bartnes.

Fotballandslaget stilte med et nødlandslag mot Østerrike i Nations League. Det er foreløpig ikke et sannsynlig alternativ, forteller Bartnes.

– Det er reserver som har startet registrering, men foreløpig har vi ikke gjort noe annet enn at de har gjort det som kreves for å kunne bli en del av troppen. Jeg ser ikke for meg at vi får et type nødlandslag som vi fikk i fotballen. Dette er på andre siden av jorden og i høyden. Det er masse forberedelser som skal til, så det er lite sannsynlig, sier han.

Kvinnenes landslagstrener Ole Morten Iversen reiste hjem sammen med Monsen. Tirsdag ble det bekreftet at han har testet negativt på PCR-test. TV 2-ekspert Petter Northug sier det er mye uro i gruppen som lader opp i Seiser Alm.

Heidi Weng er blant dem som er mest forsiktig. På vei inn på hotellet mandag bruke hun albuen for å åpne inngangsdøren.

– Det er en vanlig rutine jeg har hatt siden korona kom. Det er om å gjøre å ikke bruke hanskene, for når man går hardøkter er det fort gjort å ta seg i ansiktet, forteller Weng.

NØYE: Heidi Weng prøver å ta på minst mulig ting. Foto: Ernst A. Lersveen

Hun er spesielt forsiktig på reise.

– Det er mye antibac. Jeg tar på meg engangshansker når jeg går på do på flyplasser, og jeg bruker visir og dobbeltmunnbind på fly, sier Weng.