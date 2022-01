Måtte forlate Farmen kjendis – ble skuffet over Torpet-beskjed

Denne uken ankom årets «Farmen kjendis»-utfordrere gården. Overgangen var stor for artist Tomine Harket (28), som tok til tårene allerede etter 12 timer på gården. Gleden var derimot stor for kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) som så frem til en helt ny tilværelse.

For én av utfordrerne ble oppholdet imidlertid kortvarig. Deltakerne skulle nemlig velge hvem de ønsket å ha igjen på gården.

Til slutt var det Alfsen som måtte pakke sekken, og forlate Farmen kjendis.

MÅTTE DRA: Ole Martin Alfsen måtte forlate Farmen kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

– Fornuftig

Før Alfsen dro inn på gården var han forberedt på at nære relasjoner allerede hadde oppstått i gruppa. For å komme seg videre, ønsket han å holde igjen på engasjementet sitt.

– Jeg må kanskje ikke spille ut hvor kult jeg synes dette er. Jeg vil være der, men ikke for å vinne. Det er kanskje ustrategisk, men jeg har ikke satt meg noen mål, sa utfordreren kort tid før han dro 100 år tilbake i tid i i fjor.

Da Alfsen snakker med TV 2 etter exiten, innrømmer han at engasjementet tok overhånd.

– Kanskje jeg burde prøvd å være litt mer «cool». Det tror jeg ikke jeg klarte i det hele tatt. Jeg tenkte ikke taktikk eller noe – det var bare gøy.

At det var han som måtte forlate Farmen kjendis, kom ikke som noe sjokk.

– Jeg var ikke veldig overrasket. Tomine og jeg hadde snakket litt sammen i forkant, og hun hadde hørt at utfordrerne skulle ut, forteller han.

FORBEREDT: Ole Martin Alfsen var forberedt på at han måtte takke for seg. Foto: Skjermdump/TV 2

Begrunnelsen til deltakerne var at de på forhånd hadde bestemt seg for å sende ut den de vurderte som den sterkeste. At det ble Alfsen kan han forstå.

– Det er jo fornuftig å ta den farligste først – ikke fordi jeg er eventyrlig god i alt, men jeg tror jeg kunne slått ut flere, sier han.

Angrer ikke

Å være utfordrer fører gjerne med seg en viss risiko ved å raskt bli sendt hjem. Det var Alfsen klar over.

– Det lå litt i kortene, men jeg tenkte jeg fikk prøve og ta det litt som det kom.

Ukesoppdraget denne uken var heller ikke å forakte for kjendiskokken, som både hadde kunnskap om matlagingsdelen, og en iver etter å prøve nye ting.

– Jeg ville være med på alt som var gøy. Isak sa til meg, da vi var ute i skogen å jobbet at: «Du er jo faen meg sterk også. Du er farlig.»

NYE ERFARINGER: Ole Martin Alfsen ønsket å ha det gøy, og fikk være med på flere deler av ukesoppdraget. Foto: Skjermdump/TV 2

Det fikk Alfsen også høre underveis i oppholdet. Derfor kom ikke avgjørelsen om at han måtte dra som noen overraskelse.

– Det er likevel surt og synd. Det hadde vært en innmari morsom og gøy mulighet, særlig når man var innstilt på å gjøre det. Jeg var aldri et øyeblikk i tvil om at jeg hadde trivdes godt med utfordringene og settingen, selv med lite mat og andre goder. Jeg hadde gått inn i det med åpne armer, forteller han, og legger til at tross utfallet, angrer han ikke på deltakelsen.

Ulike opplevelser

Tross et kort opphold, ble Alfsen overrasket over hvor stresset han var i begynnelsen. Da var det godt å ha artist Heine Totland (51).

– Jeg hadde en veldig «drive». Jeg husker Heine sa til meg: «Du må få inn gårdsgangen. Om du løper på tunet, da gjør du det feil. Du må gå». Det hadde jeg ikke tid til, for villsvinet var viktig. De første dagene løp jeg mye, ler han.

Etter et par dager hadde Alfsen «gårdsgangen» inne. Likevel var det flere ting som gikk han hus forbi.

– I ettertid innser jeg hvor lite jeg fikk med meg av intriger, og tull og tøys. Jeg brukte så mye energi på å gjøre oppdraget mitt, men også å prosessere alle inntrykkene. Mye av det som foregikk under radaren, fikk jeg ikke med meg en dritt av. Tomine ble kastet midt i det, og havnet i virvelvindene. Jeg tror vi har veldig ulike opplevelser.

Kjente på savn

Det ble en tårevåt affære da Alfsen skulle ta farvel med de andre deltakerne. For Totland, programleder Dorthe Skappel (59) og radioprofil Ingrid Simensen (28) var det ekstra trist å vinke Alfsen av gårde.

TRIST: Dorthe Skappel og Ingrid Simensen synes det var trist å ta farvel med Ole Martin Alfsen. Foto: Skjermdump/TV 2

– Jeg kom godt overens med alle, men båndet kanskje ekstra med Heine og Dorthe. Jeg følte også jeg fikk god kontakt med Ingrid. Vi hadde gode samtaler, forteller han.

Da 52-åringen forlot gården, kjente han på et ekstra savn til en av deltakerne.

– Jeg følte da jeg dro ut derfra, at jeg savnet Heine.

GODE VENNER: Heine Totland og Ole Martin Alfsen ble gode venner på Farmen kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

Ble ikke glad

1922-tilværelsen er likevel ikke over for Alfsen. Nå venter nemlig Torpet kjendis på kokken. At den fantes et torp kom som en overraskelse for 52-åringen. For han var det viktig å vite om det fantes eller ei, før han dro inn på gården. Av produksjonen hadde han fått vage svar: «Det er ikke alltid det er det».

– Jeg var ganske overrasket, for jeg hadde forberedt meg mentalt på å dra hjem. Da jeg fikk vite om Torpet kjendis tenkte jeg: «Ja, selvfølgelig. Så dum jeg er, som bare tar det for gitt», sier han, og humrer.

BLE OVERRASKET: Ole Martin Alfsen ble overrasket over at det fantes et torp. Foto: Skjermdump/TV 2

Beskjeden var derimot tøff å svelge for kokken, som var klar for hverdagen.

– Jeg ble ikke glad for å høre det egentlig. Jeg var så innstilt på å dra hjem. Jeg visste at kona og datteren tenkte at jeg måtte bli borte så lenge jeg kunne, for de heiet på meg. Men sønnen min savnet meg veldig.

Å dra hjem til sønnen var det eneste som stod i hodet hans.

– Jeg tenkte at dette kunne jeg jo ikke. Jeg skulle hjem til han. Det var viktig nå. Så jeg måtte gå noen runder med meg selv på veien til Torpet kjendis. Jeg måtte gi det et døgn, og kjenne på følelsen.

MÅTTE TENKE SEG OM: Ole Martin Alfsen var mentalt forberedt på å dra hjem. Han måtte tenke seg om da han fikk Torpet kjendis-beskjeden. Foto: Skjermdump/TV 2

På Torpet kjendis venter tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56), influenser Marna Haugen (40) og komiker og skribent Shabana Rehman (45) på Alfsen.

Den lille husmannsplassen kan kun huse tre personer. Om kort tid skal det avgjøres hvem i gruppen som må forlate Søndre Størholdt.

