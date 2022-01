Videregåendeelev truet med kniv

Mandag morgen klokka 08.08 fikk politiet melding om en uoverensstemmelse ved Buskerud videregående skole. Krangelen skal ha vært mellom to mannlige elever på skolen.

– Den ene eleven var i besittelse av en kniv, som det ble truet med, skriver politiet på Twitter.

Ingen personer er skadd etter hendelsen.

De to involverte er over 18 år, ifølge operasjonsleder Vegard Møane i Sør-Øst politidistrikt:

– Vi fikk melding via rektor etter at skolen hadde fått kontroll på hendelsen. To ungdommer skal ha hatt en uoverensstemmelse, og etter hvert ble det dratt frem en kniv som ble brukt til å true med, sier Møane til TV 2.

Videre opplyser han at det fremdeles er litt «ugrei» stemning på skolen, og at politiet derfor vil være tilstede en stund fremover.