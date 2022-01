Kommer med nye anklager mot Marilyn Manson i HBO-serie

I en ny dokumentar snakker skuespiller og sanger Evan Rachel Wood om de seksuelle overgrepene hun anklager ekskjæresten Marilyn Manson for, ifølge Cnn.

Hun er en av flere kvinner som har saksøkt artisten for blant annet seksuelle overgrep, psykisk terror og frihetsberøvelse. Manson, som egentlig heter Brian Warner, har tidligere avvist Woods anklager

Skuespiller Evan Rachel Wood er blant annet kjent fra TV-serien «Westworld». Foto: DANNY MOLOSHOK

Hevder hun ble voldtatt under innspilling

I dokumentaren «Phoenix Rising — Part I: Don't Fall», som vises på HBO senere i år, skal Wood anklage Manson for å ha voldtatt henne på settet til en musikkvideo, ifølge The Guardian.

Hun hevder overgrepet skal ha skjedd da Wood spilte en rolle i musikkvideoen til 2007-singelen hans «Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)».

Ifølge Wood skal artisten ha penetrert henne på ekte, uten samtykke, da de filmet en planlagt sexscene.

«Jeg hadde aldri gått med på det», skal hun ha sagt i dokumentaren.

Følte seg utrygg

Videre hevder hun at hun fikk servert alkohol på settet, som gjorde at hun nærmest var ute av stand til å protestere mot handlingen hun påstår artisten utsatte henne for. Hun hevder også at hun ikke følte seg trygg, og at ingen i prduksjonen passet på henne under innspillingen.

«Jeg ble tvunget til en kommersiell sexhandling under falske påskudd. Det var da den første forbrytelsen ble begått mot meg, og jeg ble i hovedsak voldtatt på kamera», sier hun i dokumentaren, ifølge The Guardian.

Wood hevder også at artisten ga henne klare instruksjoner om hvordan hun skulle omtale musikkvideoen til journalister.

«Jeg skulle fortelle folk at vi hadde denne flotte, romantiske tiden, og ingenting av det var sannheten», skal hun ha sagt.

«Men jeg var redd for å gjøre noe som ville opprøre Brian på noen måte. Videoen var bare begynnelsen på volden som fortsatte å eskalere i løpet av forholdet.»

Fere kvinner har saksøkt artisten for blant annet seksuelle overgrep, psykisk terror og frihetsberøvelse Foto: Neil Hall

Avviser anklagene

Ifølge Cnn har Marilyn Manson kommet med følgende uttalelse i forbindelse med dokumentaren «Phoenix Rising — Part I: Don't Fall», gjennom advokaten sin:

«Warner benekter på det sterkeste alle påstander om seksuelle overgrep eller overgrep mot noen. Disse skumle påstandene mot min klient har tre ting til felles - de er alle falske, påstått å ha funnet sted for mer enn et tiår siden, og er en del av et koordinert angrep fra tidligere partnere og medarbeidere av Mr. Warner, som har bevæpnet de ellers verdslige detaljene i hans personlige liv og deres samtykkende forhold til oppdiktede skrekkhistorier.»

Manson står overfor fire søksmål som anklager ham for seksuelle overgrep, vold og trakassering, samt en etterforskning av påstander om vold i hjemmet.

Etter at Vanity Fair publiserte en artikkel som beskriver den første anklagen mot han i februar 2021, ble artisten droppet av sitt eget plateselskap, Loma Vista.

Etter at anklagene mot han ble kjent, har han dukket opp på flere arrangementer i regi av rapperen Kanye West.