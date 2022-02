Ali bor i Oslo, men blir tvunget til å sende informasjon til landet han flyktet fra

– Jeg vil ikke at familien min havner i leirene der man blir hjernevasket, sier uigurske Ali. Kinas ambassade avviser trussel-anklagene.

Uigurske Ali blir tvunget til å sende privat informasjon til Kina, landet hvor han flyktet fra.

Det siste han sendte var bilder av barna, informasjon om hvilken barnehage de går i og barnehagens adresse.

Av frykt for familiens liv i hjemlandet, har Ali sendt dokumentene og informasjonen.

Nå føler han seg lettet, men også skyldig.

– Jeg har sendt bilder av barna mine til et diktatorisk land som har gjennomført forfølgelse og folkemord mot oss uigurer.

– Det har vært veldig vondt for meg, men samtidig kan jeg ikke risikerer at familien blir fengslet, sier han til TV 2.

Omfattende undertrykkelse

Ifølge FN holdes opp mot én million mennesker i hemmelige leire uten siktelse eller dom. Uigurene er under konstant og omfattende overvåkning via kameraer med ansiktsgjenkjenning og mobiltelefon-skannere.

I tillegg kan de bli fengslet på grunn av familiemedlemmers aktivitet i utlandet.

Derfor mistet de fleste uigurer kontakt med familien i hjemlandet.

Må samarbeide

Ali kom til Norge som flyktning i 2012, og er en av de få som fortsatt har kontakt med familien i Kina.

Han bor nå i Oslo, og av hensyn til familiens sikkerhet i Kina, ønsker han å være anonym. TV 2 kjenner hans virkelige identitet.

Siden Ali forlot Xinjiang-provinsen, som uigurer kaller Øst-Turkistan, måtte han holde kontakten med familien gjennom kinesiske apper. Men for å fortsette å holde kontakten fremover, må han samarbeide med kinesiske myndigheter.

OL i Beijing startet 4. februar. Uigurer i hele verden mener at OL burde boikottes. Foto: Tatan Syuflana

– Nesten hver måned kommer kinesisk politi for å tvinge moren min til å ta kontakt med meg for å få meg til å sende informasjon gjennom appen vi bruker, sier han.

Hittil har han sendt bostedsadresse, informasjon om hvor han jobber og studerer, samt bilder av seg selv og andre private dokumenter som oppholdstillatelsen.

– Jeg vil ikke at familien min havner i konsentrasjonsleirene der man blir torturert og hjernevasket, sier Ali.

Ali har tatt kontakt med norsk politi og sendt flere brev om at han og hans barna bør gis norsk statsborgerskap så snart som mulig. I brevene skriver han at kinesisk statsborgerskap gjør han mer utsatt for Kinas press.

Bilder av skolen

Men Ali er ikke den eneste uiguren bosatt i Norge som opplever et slikt press.

30 år gamle Yashar Hemdulla bor i Fredrikstad. Åtte av hans familiemedlemmer sitter i de såkalte interneringsleirene.

En av dem er Yashars far.

Han forteller at han mistet kontakten med faren og familien i Xinjiang i 2018.

Faren til Yashar Hemdulla sitter i leirene i Kina. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gjennom en annen person får han informasjon om hjemlandet og sine nærmeste, og dette har blitt en måte som kinesisk politi legger press på Hemdulla.

Han forteller at han siden 2018 jevnlig har sendt dokumenter og informasjon til kinesiske myndigheter.

– Jeg flyktet fra det landet og vil ikke gi noe informasjon om meg selv eller familien min, men vi blir tvunget.

– Det siste jeg sendte var bilder av skolen, jobben og adressene våre. Jeg ble veldig bekymret og redd, sier han.

– Flere har opplevd lignende

Den norske Uigurkomitéen har laget en rapport om disse truslene og snakket med flere uigurer som er utsatt for lignende trusler.

En av dem kom til Norge som flyktning, og sier at familiemedlemmene hans ble truet av politiet gjentatte ganger.

Et av kravene som det kinesiske politiet formidlet gjennom foreldrene hans var at han måtte opplyse om måten han forlot landet på og hans nåværende adresse i Norge.

– Hvis dette ikke ble gjort, skulle familien ta konsekvensene som følge av dette.

– Jeg har nektet å sende mine identifikasjonsdokumenter. Dersom jeg hadde overlevert ID-papirene mine ville de fått klar informasjon om at jeg har søkt politisk asyl i Norge, står det i rapporten.

– Løgner

Den kinesiske ambassaden i Oslo har besvart TV 2s spørsmål i en epost og avviser anklagene.

– Alle slike påstander er rene løgner, skriver ambassaden.

Adiljan Abdurihim, leder i Uigur-foreningen i Norge, Uigur.no. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ifølge sekretær ved Den norske Uigurkomitéen, Adiljan Abdurihim, har komiteen derimot sett et stort og økende press fra kinesiske myndigheter. Han sier dette er en kjent problemstilling for uigurere bosatt i Norge.

– Kina bruker ulike metoder for å true uigurene som bor i Norge og andre land, og dette er et slags forsøk på å true uigurer i eksil og tvinge dem til taushet, sier Abdurihim til TV 2.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.